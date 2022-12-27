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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد سفر أكرم توفيق إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

اكرم توفيق
اكرم توفيق

أنهي النادى الاهلي كافة الأمور الخاصة بسفر أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد تعرضه له في مران الجمعه الماضي.


وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "أكرم توفيق يطير إلى النمسا للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبي نهاية الأسبوع الجاري"


ويخوض فريق الأهلي مباراة ضد سيراميكا كليوباترا، غدا الاربعاء ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة في الدوري المصري الممتاز موسم 2022-23، على استاد القاهرة الدولي.


ويحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

 

IMG_٢٠٢٢١٢٢٧_١٦٠٩٥٧
IMG_٢٠٢٢١٢٢٧_١٦٠٩٥٧
اكرم توفيق النادي الأهلي الرباط الصليبى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز إجراء جراحة الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي

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