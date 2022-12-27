موعد سفر أكرم توفيق إلى النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

أنهي النادى الاهلي كافة الأمور الخاصة بسفر أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الي النمسا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد تعرضه له في مران الجمعه الماضي.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "أكرم توفيق يطير إلى النمسا للخضوع إلى جراحة الرباط الصليبي نهاية الأسبوع الجاري"



ويخوض فريق الأهلي مباراة ضد سيراميكا كليوباترا، غدا الاربعاء ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة في الدوري المصري الممتاز موسم 2022-23، على استاد القاهرة الدولي.



ويحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 11 نقطة.