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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقرير: الأزمة الكورية تتصاعد وبيونج يانج تواصل استفزازاتها لجارتها سول

أرشيفية
أرشيفية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «الأزمة الكورية تتصاعد.. بيونجيانج تواصل استفزازاتها لجارتها سول».

وقال التقرير: «التوترات في شبه الجزيرة الكورية متواصلة خاصة مع استمرار كوريا الشمالية في إطلاق صواريخها البالستية، في الناحية الغربية قرب الميال الإقليمية لجارتها الجنوبية».

وأضاف: «وفي إحدى مظاهر تصعيد التوتر في بيونج يانج وسول، قال الجيش الكوري الجنوبي إن 5 طائرات مسيرة كورية شمالية اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، وإن سول ردت بالدفع بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية وإطلاق النار في محاولة لإسقاط تلك الطائرات».

وتابع: «الجيش الكوري الجنوبي قدم اعتذارا عن إخفاقه في إسقاط طائرات كوريا الشمالية المسيرة، مؤكدا أنه سوف يطور منظومته الدفاعية وتأمين قدرات هجومية مضادة للتصدي لتلك التصرفات في حال تكرارها».

واستطرد: «في حين اعتبر الرئيس الكوري الجنوبي أن قدرات بلاده العسكرية لا تزال بحاجة لمزيد من التطوير، وفي مواجهة تهديدات كوريا الشمالية تعول سول على دعم الصين الدبلوماسي، حيث أشارت من قبال إلى أن بكين قادرة على كبح جماح بيونج يانج، خاصة عند التسليح النووي وهو الدور الذي تطالب الولايات المتحدة الصين دائما للقيام به من أجل تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية».

كوريا الشمالية صواريخ كوريا الجنوبية المجال الجوى طائرات مسيرة إطلاق صواريخ

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