عواد ينتظم بمران الزمالك عقب تعافيه من الإصابة

انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات حراس المرمى تحت قيادة أيمن طاهر، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وكان عواد أدى تدريبات تأهيلية خلال مران أمس بسبب الكدمة الخفيفة التي تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب.

وشارك عواد بصحبة ثلاثي حراس المرمى محمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية في التدريبات تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي بعد غد الخميس.