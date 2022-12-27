انتظام جميع لاعبي الزمالك بمران اليوم

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الثلاثاء مشاركة جميع اللاعبين في التدريبات الفنية والبدنية بشكل طبيعي.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا وضع برنامجا تدريبيا خلال مران أمس للاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة المقاولون العرب الأخيرة تضمن خوض تدريبات استشفائية وتأهيلية.



وانتظم جميع اللاعبين في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل.