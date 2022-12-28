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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مفاجأة .. الفيفا يصدم الأهلي وكهربا بهذا القرار/ فيديو جراف

كهربا لاعب الأهلي
كهربا لاعب الأهلي

مازالت قضية غرامة كهربا لغز كبير في النادي الأهلي ينتظر الحل.

 

الأهليأكد أحقية مشاركة كهربا في المباريات مع الفريق، بدءا من 7 يناير المقبل.

بعد أن يرفع شكوى إلى الفيفا يتظلم فيها من العقوبة والإيقاف وأن كرة القدم هي منته الوحيدة التي تعتبر مصدر دخله وأن يريد المشاركة ولو بشكل مؤقت.

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

وكانت أنباء خرجت تؤكد أن الفيفا قرر عدم مشاركة كهربا  مع الأهلي في المباريات إلا بعد دفع الغرامة كاملة.

 

إدارة الأهلي ترد

اكدت إدارة الأهلي أنه ليس هناك اي إخطارات رسمية وصلت النادي تفيد بتجديد عقوبة إيقاف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم لمدة 6 شهور.

وقالت إدارة الأهلي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد:" لم يصل شئ رسمي حول تجديد الإيقاف لكهربا ".

وأضافت:" ندرك ان العقوبة تنتهي في 6 يناير لكن اللاعب لن يحق له المشاركة قبل دفع الغرامة ".

غرامة كهربا الأهلى الفيفا العقوبة كرة القدم

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