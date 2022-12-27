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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كابتن تنس الطاولة بالنادي الأهلي: نسعى لحسم لقب البطولة العربية

صدى البلد

عبر سيد لاشين، كابتن فريق الرجال لتنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالنتائج المميزة والصعود لدور الـ16 في منافسات البطولة العربية التي تقام على صالة استاد القاهرة.

وقال سيد لاشين: الحمد لله على الصعود، اجتهدنا كثيرًا طوال الفترة الماضية، ونسعى لحسم لقب البطولة.

وأضاف: كنا نقاتل في كل المواجهات، وخضنا منافسات صعبة أمام لاعبين مميزين، وهدفنا إسعاد ‏جماهير الأهلي والتتويج باللقب.

وأكد أن الفريق على قلب رجل واحد، ولم يكن هناك فارق بين أي ‏لاعب، سواء من يشارك في المباريات أو يكون بديلًا، والأهم هو الفوز وتحقيق اللقب والوقوف على منصات التتويج.

واختتم سيد لاشين، قائد فريق رجال تنس طاولة الأهلي، تصريحاته موجهًا الشكر إلى جماهير ‏النادي، التي تحرص دائمًا على دعم ومساندة اللاعبين في جميع ‏المنافسات.‏

 

سيد لاشين منافسات البطولة العربية البطولة العربية فريق الرجال لتنس الطاولة بالنادي الأهلي صالة استاد القاهرة

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