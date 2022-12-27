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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص سرقوا مواسير بلاستيك من موقع تحت الإنشاء في بدر

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس، 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 18 ماسورة من البلاستيك من أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة بدر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بسرقة 18 ماسورة من البلاستيك من أحد المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة بدر .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وأنهم كانوا فى سبيلهم للتصرف فيها بالبيع لعميلهم "سىء النية" (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وتم بإرشادهم ضبطه  وعُثر بحوزته على كمية من المواسير الخردة مجهولة المصدر " م التحفظ عليها"، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوالهم.

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