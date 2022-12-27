عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي: جاهزون لخوض دور الـ16 بالبطولة العربية

صدى البلد

أبدى أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، سعادته بتأهل فريق الرجال لدور الـ16 في منافسات البطولة العربية التي تقام حاليا على صالة استاد القاهرة، بعدما حسم الفريق مواجهاته الثلاث بالفوز على كل من: أهلي صدا اللبناني، والفحيحيل الكويتي، وخان يونس الفلسطيني.

وأكد عبد الفتاح جاهزية جميع اللاعبين، لخوض منافسات دور الـ16، مشددًا على ثقته في أبناء النادي لمواصلة حصد الألقاب والوقوف على منصات التتويج، وتقديم أقصى جهد خلال البطولة.

وواصل: كل اللاعبين قدموا مستوى قويًّا خلال المنافسات، وتعاهدوا على الفوز بكل ‏المباريات، من أجل الصعود إلى منصة التتويج وحسم لقب البطولة.

واختتم حديثه قائلًا: أتمنى التتويج بجميع البطولات مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وتستضيف مصر منافسات البطولة، بمشاركة 6 فرق مصرية على مستوى الرجال والسيدات، حيث تضم منافسات الرجال 24 ناديًا من مختلف الدول، بينما يشارك 15 ناديًا في منافسات السيدات.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمود حامد مدربًا لفريق ١٩ سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏

أشرف عبد الفتاح جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي منافسات البطولة العربية صالة استاد القاهرة أهلي صدا اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

استولى على أموال عملاء.. قرار عاجل ضد مسئول بنك عربي شهير في القاهرة

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

مجهودات الحكومة وقرار المركزي.. الدولار في السوق السوداء "حكاية وخلصت"

ترشيحاتنا

خصومات مرتفعة.. بشرى من الغرف التجارية للمواطنين بشان أسعار السلع

بعد غياب سنوات.. أميرة فتحى تفاجئ جمهورها فى أحدث جلسة تصوير

هيئة البريد: توسيع قاعدة تقديم الخدمة للعملاء في 2023

نحافة مبالغ فيها.. أحلام تثير تساؤلات الجمهور عن إنقاص وزنها

مقدار كفارة إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه .. دار الإفتاء تجيب

لـ 3 أسباب.. قفزة كبيرة في أسعار النفط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب تستعرض جمالها احتفالا بالكريسماس

ليه أمراض القلب بتزيد في الشتاء| جمال شعبان يكشف التفاصيل

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

يفوق الصاروخ البالستي.. تحذير من كويكب ضخم يتجه نحو الأرض اليوم

فيديو

«مراتي معيشاني في نكد».. مدرس الفيوم ينهي حياته في بث مباشر على فيسبوك

قتلت 50 شخصا.. كيف واجهت أمريكا موجة عاصفة ثلجية مدمرة| فيديو جراف

55 مليون دولار خلال يوم.. البنك المركزي يرصد مسحوبات دون حق من الخارج

هل عادت ليعقوب الفرحان.. فيديو مثير لـ ليلى إسكندر مع طليقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ