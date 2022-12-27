رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي: جاهزون لخوض دور الـ16 بالبطولة العربية

أبدى أشرف عبد الفتاح، رئيس جهاز تنس الطاولة بالنادي الأهلي، سعادته بتأهل فريق الرجال لدور الـ16 في منافسات البطولة العربية التي تقام حاليا على صالة استاد القاهرة، بعدما حسم الفريق مواجهاته الثلاث بالفوز على كل من: أهلي صدا اللبناني، والفحيحيل الكويتي، وخان يونس الفلسطيني.

وأكد عبد الفتاح جاهزية جميع اللاعبين، لخوض منافسات دور الـ16، مشددًا على ثقته في أبناء النادي لمواصلة حصد الألقاب والوقوف على منصات التتويج، وتقديم أقصى جهد خلال البطولة.

وواصل: كل اللاعبين قدموا مستوى قويًّا خلال المنافسات، وتعاهدوا على الفوز بكل ‏المباريات، من أجل الصعود إلى منصة التتويج وحسم لقب البطولة.

واختتم حديثه قائلًا: أتمنى التتويج بجميع البطولات مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وتستضيف مصر منافسات البطولة، بمشاركة 6 فرق مصرية على مستوى الرجال والسيدات، حيث تضم منافسات الرجال 24 ناديًا من مختلف الدول، بينما يشارك 15 ناديًا في منافسات السيدات.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمود حامد مدربًا لفريق ١٩ سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏