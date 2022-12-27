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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لـ 3 أسباب.. قفزة كبيرة في أسعار النفط

أسعار النفط
أسعار النفط

سجل النفط أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، اليوم الثلاثاء، حيث حفز أحدث تخفيف صيني للقيود المفروضة على فيروس كورونا الآمال في انتعاش الطلب، وسط تضرر الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب عواصف الشتاء.

وارتفع خام برنت 1.52 دولار أو 1.8٪ إلى 85.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 1630 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولار إلى 80.93 دولار للبرميل بزيادة 1.7٪.

وسجل كلا المعيارين أعلى مستوى لهما منذ 5 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة.

وكانت أسواق بريطانيا وأمريكا مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، أمس الاثنين، إن الصين ستتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بدخول الحجر الصحي، بدءًا من 8 يناير، في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على الحدود التي تم إغلاقها إلى حد كبير منذ عام 2020.

وقال نعيم أسلم، المحلل في “أفاتريد”، عن خطة الصين بشأن قاعدة الحجر الصحي "هذا بالتأكيد شيء يأمله التجار والمستثمرون".

عاصفة القرن

وفي الوقت نفسه، أدى البرد القارس والرياح العاصفة إلى خفض إنتاج الطاقة من نورث داكوتا إلى تكساس بسبب التجميد الذي قلل الإمدادات.

وقالت هيئة خط أنابيب نورث داكوتا إن إنتاج حوالي 450 ألف إلى 500 ألف برميل من النفط يوميًا تقلص خلال عطلة عيد الميلاد في حقول باكن النفطية.

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وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في “فوجيتومي سيكيوريتيز”: "من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما يعني أن الارتفاع قد لا يستمر طويلا".

وواصلت توتال إنرجي إعادة تشغيل مصفاة بورت آرثر بولاية تكساس التي تبلغ طاقتها 238 ألف برميل يوميًا يوم الثلاثاء، في حين رفعت شركة إكسون موبيل كورب  مستويات الإنتاج في معظم الوحدات في مصنعها البالغ 369024 برميلًا يوميًا في بومونت ، تكساس.

مرسوم بوتين

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما يحظر توريد النفط ومنتجاته للدول المشاركة في سقف الأسعار اعتبارا من الأول من فبراير ولمدة خمسة أشهر.

كما أدى القلق بشأن خفض محتمل للإنتاج من قبل روسيا إلى دعم الأسعار.

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