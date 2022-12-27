الستات أكثر تعاطفا من الرجال.. دراسة تكشف معلومات مثيرة

من المعتقدات السائدة أن النساء لديهن عاطفة كبيرة ويشعرن بمعاناتهن أكثر من الرجال، ولكن الآن يمكن دعم ذلك من خلال دراسة علمية كبيرة.

ووفقًا لدراسة نشرها باحثون من جامعة “كامبريدج” في المملكة المتحدة ، فإن النساء أفضل من الرجال في التعاطف مع الآخرين والإحساس بمعاناتهم، وهذا يطلق عليه اسم "التعاطف المعرفي".



ما هو التعاطف المعرفي؟

وذكر موقع “wionews”، أن التعاطف يجعل الشخص أكثر تقبلاً لمشاعر الآخرين وفهم بما يمر به شخص آخر من خلال وضع نفسه في مكان الشخص الآخر، ويمكن أن يكون التعاطف على مستويات مختلفة ، اجتماعية ، عاطفية ، روحية أو معرفية.

التعاطف المعرفي هو قدرة الشخص على فهم منظور الآخر أو الحالة العقلية ، مثل ما قد يفكر فيه الشخص الآخر أو يشعر به بل ويمكنه استخدام هذه المعرفة للتنبؤ بكيفية رد فعل الشخص مما يساعدهم على إقامة علاقات أفضل مع الأشخاص من حولهم في البنية الاجتماعية للحياة.

"اختبار قراءة العقل في العيون"

اختبرت جامعة كامبريدج التعاطف باختبار قراءة العقل في العيون والذي يساعد في قياس قدرة الشخص على التعرف على عقلية شخص آخر ويتطلب الاختبار من المشاركين فحص صور المنطقة المحيطة بعيون الشخص و تحديد ما يفكر فيه هذا الشخص أو يشعر به من قائمة الخيارات.

نتائج الدراسة

سجلت النساء درجات أعلى بكثير في التعاطف المعرفي والشعور بأوجاع الأخرين من الرجال في 36 دولة في المتوسط، وسجل النساء والرجال درجات متساوية في 21 دولة أخرى، ولكن الملاحظ أنه لم يكن هناك بلد واحد يتفوق فيه الرجال على النساء في المتوسط.

كانت النتائج متسقة عبر ثماني لغات وعبر العمر ، من 16 إلى 70 عامًا على الرغم من أن العلماء رأوا انخفاضًا في التعاطف المعرفي مع تقدم الناس في السن.

لم تستطع الدراسة تفسير سبب تعاطف النساء المعرفي أكثر من الرجال وسر قدرتهم على الإحساس بمشاعر الأشخاص الأخرين خاصة عند ملاحظة تعبيرات الوجه .

لماذا كانت هذه الدراسة مهمة؟

قد يُمكِّن فهم الفروق بين الجنسين في التعاطف الباحثين من فهم أفضل لسبب تأثير بعض مشكلات الصحة العقلية على الرجال أكثر من النساء، و يمكن أن تساعد هذه الدراسة الأخيرة العلماء أيضًا على تطوير دعم أفضل للأشخاص الذين يعانون من صعوبة قراءة تعابير الوجه.

قالت المؤلفة المشاركة في الدراسة كاري أليسون ، وهي أيضًا مديرة الأبحاث التطبيقية في مركز أبحاث التوحد في جامعة كامبريدج ، في بيان صحفي: "توضح هذه الدراسة بوضوح اختلافًا ثابتًا إلى حد كبير بين الجنسين عبر البلدان واللغات والأعمار في التعاطف المعرفي ".

