علي صيام شهرين بسبب الحمل والولادة..هل يجوز إخراج المال بدلا من القضاء

علي صيام شهرين رمضان بسبب الحمل والولادة وما زلت أرضع طفلي ولا أستطيع الصوم .. فهل يجوز إخراج مال عن كل يوم أفطرته ؟

أجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: لا يجوز إلا إذا كان الطبيب أخبرك بأن الصيام يضر بصحتك أو بصحة الطفل ، أما إذا لم يخبرك الطبيب فيجب الصيام وتوزيع صيام هذه الأيام متقطعة طوال العام ، ولكن اعقد النية وسوف يعينك الله على قضاء الصيام .

زوجي يمنعني صيام ما فتني من رمضان فماذا أفعل ؟

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارض، ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة دون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.

وأضافت اللجنة: أما قضاء رمضان فإنه واجب لذا يختلف حكمه عن حكم صوم النافلة ولعل هذا ما أشكل على الزوج ويجب بيانه له بشيء من اللين والحكمة فإن كان فى الوقت متسعًا للقضاء فيجب عليها استئذان زوجها، أما إن ضاق بها الوقت كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان فلا يلزمها الاستئذان وإذا صامت الزوجة قضاءً لما أفطرت من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بالفطر.