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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو مجلس الإسماعيلي: كل الدعم للجهاز الفني الجديد بقيادة ميدو

صدى البلد

أكدت الإعلامية نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، دعمها الكامل للجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق، الذي تولى المهمة رسميًا، بداية من اليوم الثلاثاء.

وقالت نانسي القاضي، إن ميدو بدأ مهمته اليوم مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وقاد المران استعدادًا لمواجهة الزمالك الخميس المقبل، في الدوري.

وأضافت أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس يحيى الكومي، يدعم الجهاز الفني بقيادة ميدو، ويؤكد ثقته في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح ووضع الفريق في مركزه بين كبار أندية الكرة المصرية.

ويضم الجهاز المعاون لميدو، كلًا من أيمن الجمل رئيسًا للجهاز وأشرف خضر مدربًا عامًا وأحمد الجمل وعمر جمال مساعدين ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى.

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