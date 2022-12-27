نجوى غراب مصرية تحصد الميداليات في السباحة فوق السبعين.. تفاصيل

قالت نجوى غراب، السباحة العالمية، إنها اشتركت في 6 بطولات عالمية، وحصدت على 11 ميدالية عالمة، كما أنها مصنفة ضمن أفضل 6 سباحات في العالم.

وأوضحت "نجوى غراب" خلال حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنها فخور بحصولها على هذا الكم من المبداليات والبطولات، متابعا:" حصولي على هذه الميداليات شكر وتكريم لمصر.

واسترسلت: سأشارك في بطولة اليابان للسباحة لسن فوق الـ80 عامًا وبتطلب الدعم من المصريين، واتمنى أن أحقق نجاحا يشرف مصر.



وفي سياق آخر: تضمّن تقرير أذاعته فضائية الغد حول السباحة العجوز التي استطاعت خرق كل القواعد حتى أثبتت أن الطموح لا يتوقف عند سن معينة، وواصلت ممارسة هوايتها دون كلل أو ملل واضعة طريق البطولات نصب أعينها.