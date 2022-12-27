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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غلط وحرام.. تامر أمين يعلق على إنهاء مدرس بالفيوم حياته |فيديو

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

علق الإعلامي  تامر أمين، على قيام مدرس في الفيوم بإنهاء حياته بتناوله حبة سوس القمح القاتلة، متسائلا “نكد إيه اللي ممكن يوصل للمرحلة دي”. 

وقال “أمين” في حلقة جديدة من برنامجه “آخر النهار”، أن الغريب في الأمر أنه مدرس تربية فنية، معلقا “استحمل 15 سنة نكد من مراته وطفح كيله، وقرر إنهاء حياته”.

وتابع أنه قام بعمل فيديو ودع فيه أصدقاءه وأقاربه وجيرانه، ولم يودع زوجته، وفي كل الأحوال ما قام به هذا الشخص خطأ وحرام لأن الانتحار جريمة أيا كان السبب.

وأشار إلى أن الانتحار حرام لأن الله سبحانه وتعالى حرم قتل النفس، لأن الروح ملك لله فقط وليس ملك لأي شخص.

تامر امين مدرس الإنتحار برنامج “أخر النهار الله سبحانه وتعالى

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