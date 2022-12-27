المتحدث باسم حزب الاتحاد: ملف الشباب يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

ثمن محمد مصطفي أبو شامة، المتحدث باسم حزب الاتحاد، أداء الحكومة والقيادة السياسية، والذي أدى إلى تحقيق إنجازات ضخمة تستحق الإشادة والتحليل، لافتا إلى أن ملف الشباب يعد مهما بالنسبة الرئيس السيسي.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الرابع لأحزاب المعارضة الوطنية، تحت عنوان "تمكين الشباب وتجديد الحياة الحزبية في مصر"، بمقر حزب الاتحاد، وبحضور رضا صقر وروفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، ومحمد أبو سامة المتحدث باسم حزب الاتحاد.

وأوضح محمد أبو شامة، أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب ساعدت الأحزاب فى آليات العمل السياسي وتطوير الحياة الحزبية.

وثمن المتحدث باسم حزب الاتحاد، البرامج التي تم إطلاقها مؤخرا، ومنها برنامجي "الدوم" و "كابيتانو"، والتي ترسخ وتعزز من تمكين وتفعيل دور الشباب، واستغلال المواهب التي تملأ ربوع محافظات مصر.