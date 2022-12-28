رئيس حزب العدل: 2022 هو رد الاعتبار للعمل السياسي

أكد عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أن عام 2022 هو عام رد الاعتبار للعمل السياسي الحزبي.

وقال عبد المنعم إمام في حواره في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن الحوار الوطني رئة سياسية جديدة في المجتمع المصري ".

وأضاف عبد المنعم إمام:" الحوار الوطني يأتي في مرحلة هامة تؤسس لمرحلة جديدة ".

وأضاف عبد المنعم إمام:" تم اتخاذ خطوات كبيرة في ملف عمل لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المحبوسين ".

وتابع عبد المنعم إمام:" عام 2022 شهد حركة كبيرة كانت مفتقدة والحزب شارك في فعاليات وندوات بشكل كبير “، مضيفا:” الحزب يشتبك مع القضايا السياسية المختلفة ويعبر عن وجهة نظره السياسية".