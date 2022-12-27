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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 خسائر وتعادل.. ماذا يفعل ميدو عندما يواجه الزمالك كمدير فني؟

ميدو
ميدو

أعلن النادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، تولي أحمد حسام ميدو، مهمة تدريب الفريق الأول رسميًا، خلفًا لحمزة الجمل الذي تولى القيادة مؤقتا بعد رحيل الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

ميدو عاد لتدريب الإسماعيلي بعد تجربة سابقة بين يوليو وحتى ديسمبر لعام 2015، وذلك من أجل إعادة “الدراويش” لوضعهم الطبيعي في جدول الدوري.

أولى مباريات ميدو كمدير فني جديد للإسماعيلي، ستكون أمام فريق حياته، الزمالك، يوم الخميس المقبل، في بطولة الدوري المصري، في مباراة صعبة للدراويش.

ميدو عندما يواجه الزمالك كمدرب، لم يجد النجاح نهائيًا، وفي هذا التقرير، نستعرض ماذا يفعل أمام “القلعة البيضاء” ؟

ماذا يفعل ميدو عندما يواجه الزمالك كمدير فني؟

– واجه ميدو، الزمالك كمدير فني  في 5 مباريات.

– لم يحقق ميدو الانتصار أبدًا على الزمالك، حيث خسر في 4 مباريات وتعادل في مباراة.

– ميدو واجه الزمالك كمدير فني لوادي دجلة في 3 مباريات، ولمصر المقاصة في مباراتين.

– سجلت الفرق التي دربها ميدو هدفين فقط في شباك الزمالك، فيما تلقت 8 أهداف.

– واجه ميدو، الزمالك في 4 مباريات ببطولة الدوري، وواحدة بكأس مصر.

– أكبر هزيمة تلقاها ميدو أمام الزمالك عندما خسر رفقة وادي دجلة بثلاثية نظيفة في دوري موسم 2017-2018.

– التعادل الوحيد جاء رفقة وادي دجلة في دوري موسم 2016-2017 بهدف لكل فريق.

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4 خسائر وتعادل.. ماذا يفعل ميدو عندما يواجه الزمالك كمدير فني؟

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