نطق الشهادتين وسقط.. قصة مؤذن حضره الموت وهو يؤذن للفجر

وتتوالى الآيات لحسن الخاتمة داخل محافظة أسوان حيث لفظ مؤذن مسجد الحسين بعزبة المصري بإدارة أوقاف الكلح غرب بمركز إدفو شمال أسوان أنفاسه الأخيرة أثناء تأدية أذان الفجر داخل المسجد حيث إنه بعد أذان الشهادتين سقط على الأرض مفارقاً الحياة.

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وتقدمت مديرية أوقاف أسوان برئاسة الشيخ حنفي محمود دياب، مدير عام المديرية، وجميع القيادات والعاملين بالمديرية وإدارتها بخالص التعزية والمؤاساة لأسرة الفقيد ويدعى صديق مهلل محمد أحمد، مؤذن مسجد الحسين بعزبة المصري بإدارة أوقاف الكلح غرب والوادي.

وأوضحت مديرية أوقاف أسوان أن المؤذن وافته المنية بعد الشهادتين في أذان الفجر، داعية المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، مقدمة خالص التعزية والمؤاساة لأسرته الكريمة.