عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نطق الشهادتين وسقط.. قصة مؤذن حضره الموت وهو يؤذن للفجر

صدى البلد

وتتوالى الآيات لحسن الخاتمة داخل محافظة أسوان حيث لفظ مؤذن مسجد الحسين بعزبة المصري بإدارة أوقاف الكلح غرب بمركز إدفو شمال أسوان أنفاسه الأخيرة أثناء تأدية أذان الفجر داخل المسجد حيث إنه بعد أذان الشهادتين سقط على الأرض مفارقاً الحياة.

شاهد الفيديو:

وتقدمت مديرية أوقاف أسوان برئاسة الشيخ حنفي محمود دياب، مدير عام المديرية، وجميع القيادات والعاملين بالمديرية وإدارتها بخالص التعزية والمؤاساة لأسرة الفقيد ويدعى صديق مهلل محمد أحمد، مؤذن مسجد الحسين بعزبة المصري بإدارة أوقاف الكلح غرب والوادي.

وأوضحت مديرية أوقاف أسوان أن المؤذن وافته المنية بعد الشهادتين في أذان الفجر، داعية المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، مقدمة خالص التعزية والمؤاساة لأسرته الكريمة.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

إعلان نتيجة كلية الشرطة.. قبول 2950 طالبًا من إجمالى 50 ألف متقدم

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

نتيجة كلية الشرطة .. قبول 850 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

موضوعات متعلقة

طقس اليوم .. برودة شديدة وأمطار غزيرة خلال ساعات

سعر الذهب والدولار اليوم في أول تعامل عقب قرار البنك المركزي

تكدس مروري بين السيارات.. كواليس حريق كوبرى أحمد فخرى بـ مدينة نصر

تغير مفاجيء بالطقس .. واستمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة

ترشيحاتنا

سقوط لص سرقة الأسلاك النحاسية بحلوان

لاعب مغربي.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة الدوري المصري القادمة

سيارات فخمة يعرضها مزاد جمارك مطار القاهرة في هذا التوقيت| تفاصيل

بعد حيلة غريبة.. سيدة تعتدي علي مسنة بالضرب وتسرق مجوهراتها بالشرابية.. صور

أول تحرك برلماني بشأن فرض إجراءات جديدة للمقبلين على الزواج

كله خضراوات.. صندوق الرحمة يلقى رواجا عبر السوشيال ميديا.. ما فكرته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

نطق الشهادتين وسقط.. قصة مؤذن حضره الموت وهو يؤذن للفجر

مفاجأة .. الفيفا يصدم الأهلي وكهربا بهذا القرار/ فيديو جراف

خسارة الذهب الكبرى ومفاجأة في الدولار | تفاصيل الأسعار

مي سليم: 2022 كانت صعبة عليا وتعلمت الأدب والصبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ