يحيى الكومي يكشف سبب اختيار ميدو مديرا فنيا للإسماعيلي

علق يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي على تعيين أحمد حسام ميدو مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



قال يحيى الكومي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعداء بوجود ميدو الذي نُرحب به في الإسماعيلي، وأساس ميدو بالنسبة لي الروح الذي سوف يبثها في اللاعبين"

أضاف: "الإسماعيلي يملك لاعبين مميزين ولكن في حاجة إلى روح فقط، ولدي قناعة بأن ميدو سينقل الروح اللازمة للاعبين".



وختم حديثه قائلا: "على الجماهير الوقوف مع النادي ومع الفريق خلال الفترة المقبلة".