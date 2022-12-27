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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير ألماني: برلين وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 35.8 مليار يورو

ألمانيا
ألمانيا

أفاد تقرير نشره موقع القناة الأولى الألمانية بأن الحكومة الألمانية وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 35.8 مليار يورو على الأقل على مدار عام 2022.

وبحسب التقرير، سجلت هذه الصادرات ثاني أعلى قيمة لصادرات الأسلحة في تاريخ ألمانيا الاتحادية، بعد أن سجلت البلاد العام الماضي صادرات بقيمة 35.9 مليار يورو.

وأضاف التقرير أن وزارة الاقتصاد الألمانية ردت على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داجدلين، بشأن ذلك، بالقول إن أكثر من ربع الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم تسليمها في الفترة من 1 يناير حتى 22 ديسمبر 2022 ذهب إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أن ذلك جاء على خلفية تراجع المستشار الألماني أولاف شولتز عن التزامه بحظر تسليم أسلحة لمناطق الحروب، وذلك في خطابه الذي ألقاه بعد أيام قليلة من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 27 فبراير الماضي.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين، تمت الموافقة على توريد أسلحة لأوكرانيا بقيمة 24.2 مليار يورو، ومع ذلك، فإن القيمة الإجمالية المرتفعة لتراخيص التصدير لا ترجع فقط إلى ذلك، فحتى بدون أوكرانيا، تمت الموافقة على صادرات تزيد قيمتها عن ستة مليارات يورو، وللمقارنة على مدار 16 عاما من حكم المستشارة أنجيلا ميركل تم تجاوز علامة الستة مليارات خمس مرات فقط.

وفي قائمة أهم البلدان المستقبلة للأسلحة الألمانية، حل بعد أوكرانيا أربع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) هي هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا والمجر، بالإضافة إلى أستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

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