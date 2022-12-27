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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأصفر.. لجين عمران تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

لجين عمران
لجين عمران

 


شاركت الفنانة السعودية لجين عمران جمهورها ومتابعيها صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وخطفت لجين عمران الأنظار بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان اصفر اللون ، واعتمدت الميكاج الجذاب والإكسسورات لإظهار جمالها.

 


لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".


لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى ناسينى ليه، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

 
مسيرة لجين عمران العملية
 وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

 
وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها. 

 

 

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إطلالة ساحرة جلسة تصوير لجين عمران مسيرة لجين عمران تفاجئ متابعيها

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