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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترجمة الخطاب بشكل خاطئ.. محامي كهربا يصدم الزمالك

صدى البلد

أكد علي عباس محامي كهربا لاعب الأهلي أنه مندهش من ترجمة خطاب الفيفا لاتحاد الكرة بصورة خاطئة.

وقال عباس في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم": "الخطاب واضح.. كيف تم ترجمته بشكل خاطئ بأن اللاعب تم إيقافه مجددا".

وتابع :"الزمالك لا يمكنه إيقاف اللاعب من المشاركة بعد 11 يناير".

وشهدت الأشهر الماضية ابتعاد كهربا عن المشاركة  مع الأهلي بفرمان من الاتحاد الدولي للعبة " فيفا " والذي عاقب اللاعب بالإيقاف لمدة 6 أشهر مع توقيع غرامة مالية قدرها 2.5 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بالإضافة إلى نسبة الفوائد حال التأخير في سدادها.

كان خبير لوائح رفض ذكر اسمه، أكد لموقع صدى البلد، أن انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في حالة واحدة فقط وذلك حال إتمام الاتفاق على آلية للدفع وسداد الغرامة المالية بين الطرفين.

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