بشرى سارة من اتحاد الغرف التجارية للمواطنين قبل شهر رمضان.. فيديو

أكد دكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الدولة تسعي لتوفير السلع المخفضة في جميع المحافظات، حتى يكون هناك انخفاض في الأسعار، وأنه خلال الأيام المقبلة سيتم ضخ سلع، بأسعار مُخفضة.

وقال علاء عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إنه سيتم الإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية بالنسبة للمواطن المصري.

وتابع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن معارض “أهلًا رمضان” ستنطلق بدءًا من شهر يناير المقبل، مؤكدًا أنه سيتم نشر المعارض والمنافذ الخاصة بالسلع في كافة المحافظات.

السلع الاستراتيجية

وأشار علاء عز إلى أنه تم افتتاح منافذ “أهلاً رمضان”، في 4 محافظات حتى الآن، مؤكدًا أنه سيتم توفير السلع الإستراتيجية الهامة للمواطنين بأسعار مخفضة.