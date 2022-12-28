عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«بلينكن» يتعهد بمواصلة العمل لإعادة الأمريكيين المعتقلين ظلمًا في جميع أنحاء العالم

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمواصلة العمل يوميا لإعادة كل الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو الذين اعتقلوا ظلما في جميع أنحاء العالم، إلى البلاد.
وكتب بلينكن في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أمس الثلاثاء،: تمكنا هذا العام من إعادة مواطنين أمريكيين إلى أرض الوطن من روسيا وإيران وفنزويلا وبورما وأفغانستان وهايتي ودول أخرى.
وكان بلينكن قد أبلغ عائلات المحتجزين يونيو لماضي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن على علم بكل حالة من حالات أحبائهم، مؤكدا أهمية استمرار التواصل المنتظم مع هؤلاء الأسر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

مجرات جديدة وكواكب تشبهنا.. تليسكوب جيمس ويب يذهل علماء الفلك باكتشافات غير مسبوقة

العلاج بـ 42 مركزًا.. تفاصيل مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال |فيديو

هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان غريب احتفالاً بالكريسماس |شاهد

القومي للمرأة: عقوبة الختان تصل للأشغال الشاقة.. وحملات بجميع المحافظات للتوعية بمخاطره|فيديو

المهن التمثيلية: غير القادرين من الفنانين سيقيمون بالدار مجانًا |فيديو

بشرى سارة من اتحاد الغرف التجارية للمواطنين قبل شهر رمضان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر نحيف.. أحلام تثير الجدل من جديد فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

بعد اتهامها بخطف زوج صاحبتها..البلوجر رهف وخطيبها فى فيديو بعنوان الحقيقة كاملة

ملكة.. زوج مى عمر يتغزل فيها بأحدث ظهور لهما.. والجمهور: يا بختك

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ