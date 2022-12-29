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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال iphone 14 Pro فى السعودية

iphone 14 Pro
iphone 14 Pro

لاشك أن آبل الأمريكية تهتم بمحبي جوالاتها ذات الحجم المدمج لذلك تحرص على تقديم مواصفات جوالها الرائد الأبرز فى نسخة مصغرة منه تحمل إسم Pro، حيث يعد جوال iPhone 14 Pro اختيار مميز لمحبي الجوال الذكي الأشهر فى العالم آيفون.

ويمكنك شراء جوال iPhone 14 Pro سعة 128 جيجابايت مقابل 4700 ريال سعودي، وسعة 256 جيجابايت مقابل 5200 ريال، وسعة 512 جيجابايت مقابل 6200، وسعة 1 تيرابايت سعره 7200 ريال.

جاء جوال iPhone 14 Pro بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول في المسبح.

ويعمل جوال iPhone 14 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

يقدم جوال iPhone 14 Pro كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتى 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتى 60 frame في الثانية.

يحتوى جوال iPhone 14 Pro على بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 3200 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

تستطيع اقتناء جوال iPhone 14 Pro فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.

آيفون جوال iPhone 14 Pro iPhone iPhone 14 Pro آبل

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