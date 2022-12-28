نمط حياة.. صابر عرب: الثقافة من أولويات النهضة في الفترة المقبلة

قال الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، إن الثقافة من أولويات النهضة في الفترة المقبلة، وعندما تصبح الثقافة في مرتبة متأخرة من أولويات مجتمع ما تصبح عنده أزمة، ولا يمكن أن نفصل الثقافة عن التعليم، لما لهما من تأثير بالغ على الجانبين الوطني والإنساني.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الثقافة.. رؤية للمستقبل" ضمن فعاليات مؤتمر "المثقفون والثقافة.. آفاق جديدة"، والذي يمتد على مدار يومين، بحضور عدد من المثقفين والمفكرين وكبار المسئولين منهم الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسن طلب، شاعر، وجيهان زكي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور حنا جريس، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور يوسف القعيد، الكاتب والروائي، والدكتور منير عتيبة، المشرف على مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وسلوى بكر، كاتبة وروائية، والدكتورة نهلة إمام، الأستاذة في أكاديمية الفنون، والدكتور هشام عزمي، أمين المجلس الأعلى للثقافة.

وأكد الدكتور صابر عرب، أن اللغة أيضًا حصن للهوية الوطنية، والتي أصبحت في مرتبة متأخرة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الثقافة ليست شعرًا وأدبًا ولكن هي نمط حياة، وأن يكون الإنسان إنسانًا بالمعنى الإيجابي.

وشدد "عرب" إنه لاتزال المنافذ بين الثقافة والتعليم مغلقة، ومشيرًا إلى أن المكتبة تنير حياة المصريين والعالم أجمع، متمنيًا أن تظل المكتبة منارة مضيئة في العالم كله.