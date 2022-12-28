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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العواصف الثلجية تجتاح مناطق عديدة بالعالم.. الكويت تشهد تساقطا للثلوج لأول مرة في تاريخها.. 57 ضحية تجمدوا داخل سياراتهم بأمريكا.. ومنظمة عالمية تدعو لمواجهة الخطر البيئي

ثلوج
ثلوج

اجتاحت مناطق عديدة في العالم عواصف ثلجية قوية، بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقلت إلى الحدود المكسيكية جنوبًا، وصولاً إلى النمسا، وبريطانيا، واليابان، وحتى مناطق في المملكة العربية السعودية والكويت.

الكويت والسعودية

وتفصيلًا، غطت الثلوج الكويت، أمس الثلاثاء في حالة نادرة، بعد هطول البَرَد، وظهرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توثق الأمر، ما أدى إلى تدخل سريع من رجال الطوارئ الكويتية، وسحب المياه من أمام السيارات، وأيضاً كتل الثلوج، لفتح الطرق أمام السيارات.

وفي المملكة العربية السعودية، أفاد التقرير اليومي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بأنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك “علقان، الظهر، جبل اللوز” كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر توقع هطول الأمطار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

وبالفعل، وثقت عدد من مقاطع الفيديو، تساقط الثلوج على جبل اللوز في منطقة تبوك، حيث تناثرت حبات البَرد على بالمكان، ما شكل لوحة طبيعية جمالية.

عواصف أمريكا

وبشأن ثلوج أمريكا، اجتاحت عاصفة ثلجية أكثر من 3200 كيلو متر من تكساس في الولايات المتحدة إلى كيبيك في كندا، مع انخفاض شديد في درجة الحرارة، وصل إلى 48 دون الصفر في بعض المناطق، ما نتج عنه انقطاع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات، وتوقف حركة المركبات في بعض المناطق، بعد حوادث قاتلة شهدتها عديد الطرقات، جراء تراكم الثلوج وانعدام الرؤية، فيما ألغيت آلاف الرحلات الجوية. 

وخلفت هذه العاصفة الشتوية، التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأمريكية بـ"التاريخية" 57 قتيلاً- حسب آخر حصيلة- بعدد من الولايات، حيث عثر على بعض الضحايا في مركباتهم، وآخرين في الشوارع وسط الثلوج، التي تجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار.

وأعلنت كندا أن الظروف المناخية الصعبة، التي رافقتها أمطار جليدية وتساقط كثيف للثلوج، دفعت لإغلاق المدارس وانقطاع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية.

اليابان وبريطانيا

أما اليابان فلم تسلم من تبعات العاصفة الثلجية، التي تسببت في تعطل خدمات القطارات والطائرات، وتقطع السبل بمئات المركبات على الطرق السريعة، فيما تعرضت بعض أجزاء المناطق الوسطى والغربية لاضطراب في حركة المرور وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.

ومست العواصف الثلجية أسكتلندا وأجزاء من بريطانيا، حيث أصدرت وكالة البيئة البريطانية 42 تحذيراً من حدوث فيضانات في مختلف مناطق إنجلترا جراء التساقط الكثيف للثلوج، كما انخفضت درجات الحرارة، لتصل إلى 17.3 درجة تحت الصفر، وهي الأدنى منذ فبراير 2021.

وفي ظل التأثيرات الكارثية للتغيرات المناخية، دعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى التأهب، لمواجهة الكوارث الطبيعية في عام 2023. 

ولفتت إلى أن غازات الاحتباس الحراري هي مجرد أحد مؤشرات المناخ، مشيرة إلى أن مستوى سطح البحر، ومحتوى حرارة المحيطات وتحمضها سجلت ارتفاعات قياسية ملحوظة، مع تضاعف معدل ارتفاع مستوى سطح البحر، منذ عام 1993 بنحو 10 ملم، منذ يناير 2020 إلى مستوى قياسي جديد هذا العام.

الكويت السعودية الولايات المتحدة بريطانيا المملكة العربية السعودية عواصف ثلجية قوية

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