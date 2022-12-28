عضو العلاقات الخارجية بالنواب: الألفية الثالثة تشهد تصارعا في خطى السياسات الدولية

قالت جيهان زكي، "نحن في حاجة لإدراك أهمية اللغة العربية نظرًا لأن النشئ الجديد أصبح يعاني من عوار بسبب تدريس اللغة العربية في مدارس دولية، واللغة أداة من أدوات الهوية المصرية، فهي ليست مجرد كلمة وإنما تحمل في طياتها حضارة وثقافة وطريقة تفكير".

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الثقافة.. رؤية للمستقبل" ضمن فعاليات مؤتمر "المثقفون والثقافة.. آفاق جديدة"، والذي يمتد على مدار يومين، بحضور عدد من المثقفين والمفكرين وكبار المسئولين.

وشددت "زكي" إن الألفية الثالثة تشهد تصارع في خطى السياسات الدولية، والقوة الثقافية أصبحت تضاهي القوى العسكرية والسياسية، والسؤال الآن أصبح كيفية استخدام هذه القوة الناعمة بدعم من ظهير امني وسياسي، وعلى مصر أن تدرك موقعها التاريخي والجغرافي وزخيرتها التراثية.

وتحدث الدكتور حنا جريس؛ عن أهمية الكلمة التي تعد أساس في بناء المعرفة، وهي ثقافة للتواصل ووسيلة لمعرفة جيل أو شعب، ومع طباعتها تصبح إبداع شائع، ولكن اليوم دخل العالم في مرحلة التحول الكبير بأن أصبحت المعرفة مصدرها صورة، وخاصة الصورة المتحركة والتي تتحول منها المعرفة إلى عدم يقين.

وطرح "جريس" حلولاً لحل هذه المشكلة منها رقمنة الثقافة المصرية بشكل علمي دقيق، وإنشاء المنصات العلمية التعليمية، لمواكبة المعرفة التي انتشرت بشكل كبير جدًا بكل أنواع اللغات والصور.