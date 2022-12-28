والد عروس المحلة: «تلقيت تهديدات بالقتل .. انقذوني من الموت»

أعلن الحاج" محمد .م" والد الفتاة "إسراء" المعروفة إعلاميًا بالعروس المحلة المعتدي عليها في ليلة زفافها من عريسها "كريم .ح" أنه تلقي تهديدات بالقتل له ولأسرته لافتًا بقوله: "انقذوني من الموت .. حياتي أنا وأسرتي في خطر عقب إخلاء سبيل العريس من النيابة علي ذمة واقعة الاعتداء بالضرب علي بنتي" .

وتابع والد الفتاة العروس بقوله "بنتي انضربت بالبوكس من عريسها في ليلة الزفاف أمام مرأي ومسمع من جميع المارة" .

كما تابع: "أنا بشهّد كل الناس.. حياتنا بقت خطر بسبب أهل العريس ونناشد وزير الداخلية وكل المسئولين بحمايتنا رغم وجود مساعٍ للصلح من جانب أسرة الشاب العريس" .

وكشف رامي الشيخ محامي أسرة الفتاة العروس الانتهاء من التنسيق مع والد الفتاة العروس لوضع آليات اتخاذ كافة الإجراءات لتحريك دعوى الطلاق.

واختتم المحامي بقوله "التقارير الطبية للفتاة العروس كشفت تعرضت لها الفتاة العروس وشقيقها عقب الانتهاء من حفل زفافها علي أيدي عريسها وأفراد أسرته أمام أبواب إحدى القرى السياحية بقرية بلقينا.

واستنكر محامي أسرة الفتاة العروس أنه والديها وأشقاؤها تلقوا سلسلة من التهديدات من جهة العريس وأفراد أسرته جراء رفضهم عوده ابنتهم له.

كما أعلن عن نية الأسرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الأحداث دفاعًا عن أفراد الأسرة بالنيابة العامة.

وكان الحاج "محمد.م" والد الفتاة العروس "إسراء" كشف أن ابنته تعرّضت لإهانة بالغة لتعرّضها للضرب المبرح علي أيدي عريسها، لافتًا بقوله "اتفاجئنا أنه بيرقص في الفرح وفي إيده أدوات حادة مع زملائه في حفل زفاف".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ضبطت الشاب كريم حسن المعروف إعلاميًا بـ"عريس المحلة" حال تواجده بمسكنه بنطاق منطقة أبوالحسن بمدينة المحلة الكبرى وتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق.

وكانت إحدى قاعات الأفراح والمناسبات الخاصة بقرية بلقينا شهدت واقعة هي الأولي من نوعها عقب ترك العروس "إسراء" وأسرتها حفل زفافها في ليلة العرس جراء اعتداء زوجها عليها بالتراشق بالألفاظ وبرفقتها شقيقها "رامي" جراء اعتراضها علي جلوس والدته في المقعد الأمامي للسيارة زفافهما الأمر الذي دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة.

الجدير بالذكر أن مدينة المحلة الكبرى مسقط رأس الفتاة "إسراء محمد" المعروفة إعلامية بـ"عروس المحلة" شهدت البدء في تحريك الإجراءات القانونية لتحريك دعوى طلاق بواقع الضرر بعد ما تعرضت للإهانة على أيدى أسرة شريك حياتها.