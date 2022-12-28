عمرها 16 ألف عام.. علماء الآثار يعثرون على أقدم أسلحة صُنعت في الأمريكتين|تفاصيل

دليل على وجود حضارات قديمة..

اكتشف علماء الآثار 14 قطعة شفرة حادة في موقع التنقيب في حقل كوبر في ولاية أيداهو الغربية تتراوح للفترة بين 13200 و16000 عام، حيث يتراوح حجم نقاط "الشفرة الحادة" من حوالي نصف بوصة إلى 2 بوصة طويلة.. إذ كانت أيضًا أكبر من تلك التي تم العثور عليها سابقًا في المنطقة، مما يجعلها الأقدم على الإطلاق في الأمريكتين.

تفاصيل إضافية

وقالت ورقة بحثية حول النتائج إن الاكتشاف تضمن أدوات حجرية أخرى، وشظايا عظام حيوانات، و"كميات كبيرة من الحطام الصخري" (توجد عادة في المناطق التي يتم فيها إنتاج الأدوات الحجرية)، مما يوفر تفاصيل إضافية حول كيفية إنتاج البشر الأوائل في شمال غرب المحيط الهادئ، حيث استخدمت الأسلحة الحجرية لصيد الحيوانات.

تصف الورقة البحثية أيضًا كيف جلبت التغييرات في الجليد البشر القدامى إلى نهر كولومبيا ، ثم أخيرًا إلى موقع كوبرز فيري.

قال مؤلفو البحث في تقريرهم المنشور في مجلة Science Advances في 23 ديسمبر: "هذا الدليل يمد إلى حد كبير توقيت تقنية النقطة الجذعية في الأمريكتين".

الدراسة على الأسلحة الحجرية قادتها جامعة ولاية أوريغون، بقيادة أستاذة الأنثروبولوجيا كورفاليس لورين ديفيس. بالإضافة إلى عصرهم الملحوظ، أشارت الصحيفة إلى أن النقاط المشتقة من حقل كوبر تشبه تلك الموجودة في هوكايدو باليابان، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل 16000 إلى 20000 عام.

جينات ثقافية

وقالت ديفيس إن وجودهم يضيف مزيدًا من التفاصيل إلى الفرضية أن الناس من العصر الجليدي الموجود في شمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية يتشاركون في الروابط الجينية والثقافية المبكرة، حيث يضيف وجودهم في ولاية أيداهو مزيدًا من التفاصيل إلى الفرضية القائلة بوجود روابط جينية وثقافية مبكرة بين شعوب العصر الجليدي في شمال شرق آسيا وأمريكا الشمالية.

قالت ديفيس للجامعة: “من وجهة نظر علمية، تضيف هذه الاكتشافات تفاصيل مهمة للغاية حول شكل السجل الأثري للشعوب الأولى في الأمريكتين، فنحن نعتقد أن الناس كانوا هنا في الأمريكتين منذ 16000 عام”.

واكتشف علماء الآثار الأدوات الحجرية خلال الحفريات الصيفية في موقع Cooper’s Ferry بين عامي 2012 و 2017.

حفرة نار

وفي الماضي، أبلغ ديفيس وزملاؤه البحثيون عن اكتشافهم حفرة نار عمرها 14200 عام، بجانب منطقة لمعالجة الطعام تحتوي على بقايا حصان منقرض، ووفقًا لجامعة ولاية أوريغون، وجد علماء الآثار أكثر من 65000 قطعة في المجموع في حقل كوبر.