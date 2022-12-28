عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد أن وضعته اليونسكو على قائمة التراث الثقافي|ماذا تعرف عن خبز الباغيت الفرنسي؟

خبز الباغيت
خبز الباغيت

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة خبز "الباغيت" الفرنسي ضمن قائمتها للتراث الثقافي العالمي غير المادي، التي تضم نحو 600 ممارسة تقليدية من أكثر من 130 دولة.

 

والباغيت أشهر أنواع الخبز الفرنسي ويباع منه في فرنسا نحو 6 مليارات خبزة يوميًا، لكن استهلاكه تراجع مؤخرًا وباتت المخابز التقليدية تواجه منافسة المصانع التي تنتج الباغيت بكميات كبيرة عبر استخدام آلات ضخمة وبجودة منخفضة.

ذاكرة مؤتمر أدباء مصر.. كتاب جديد يوثق الرحلة منذ الدورة الأولى|تفاصيل

اختتام مهرجان القيروان للشعر العربي في تونس|تفاصيل

تخطت مبيعات كتبها 15 مليونا.. رحيل الروائية الفرنسية فرنسواز بوردان

متواضعا ولم يتباه بشهرته|جيران أحمد خالد توفيق يروون عنه مواقف لا تنسى

به ماء وأقدم من الشمس.. حل لغز الكويكب ريوجو الفريد|تفاصيل

ولي العهد السعودي يُطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

الشاعر الإيطالي جوزيبي كونتي يفوز بجائزة الأركانة المرموقة

عمرها 700عام.. تركيا تصادر نسخة توراة أثرية فريدة قبل بيعها|تفاصيل

تاريخ أوروبا.. الكشف عن جسد مستنقع بشري ضمن ذبيحة طقسية عمرها 5000 عام|تفاصيل

بسبب كهف مقدس..غضب داخل أستراليا لتدمير منحوتات حجرية تعود لـ30 ألف عام

تراث وتقاليد

 

ويحمل الخبز الفرنسي الأشهر، قصة تراث وتقاليد عريقة وهي أيضًا قصة صنعة واحتراف .. يخبرنا بها الحائز على لقب أفضل خبازي فرنسا، الخباز محمود مسدي وهو فرنسي من أصول تونسية.

 

لخبز الباغيت مكانة مميزة على موائد الفرنسيين، لكنه يعاني من منافسة محال الأغذية الكبرى التي تنتجه بجودة منخفضة وبسعر أقل.

 

يقول مواطن فرنسي يشترى من إحدى مخابز الباغيت في باريس، "يرافق الخبز كل الوجبات في فرنسا منذ عقود، ومع مرور الوقت تحسنت باستمرار نوعية الخبز، مع تحسن نوعية القمح المستخدم".

 

رغم تراجع استهلاكه خلال العقود الأخيرة، لا تزال فرنسا تنتج نحو 6 مليارات من خبز "باغيت" سنويًا.

 

خبز الباغيت الفرنسي معروف أيضًا في عدة دول غربية وعربية، لكنه دخل العالمية من خلال إدراجه على قوائم اليونسكو للتراث غير المادي.

الباغيت خبز الباغيت اليونكسو الخبز الفرنسي باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

استولى على أموال عملاء.. قرار عاجل ضد مسئول بنك عربي شهير في القاهرة

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

موضوعات متعلقة

ذاكرة مؤتمر أدباء مصر.. كتاب جديد يوثق الرحلة منذ الدورة الأولى|تفاصيل

اختتام مهرجان القيروان للشعر العربي في تونس|تفاصيل

تخطت مبيعات كتبها 15 مليونا.. رحيل الروائية الفرنسية فرنسواز بوردان

متواضعا ولم يتباه بشهرته|جيران أحمد خالد توفيق يروون عنه مواقف لا تنسى

به ماء وأقدم من الشمس.. حل لغز الكويكب ريوجو الفريد|تفاصيل

ولي العهد السعودي يُطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

الشاعر الإيطالي جوزيبي كونتي يفوز بجائزة الأركانة المرموقة

عمرها 700عام.. تركيا تصادر نسخة توراة أثرية فريدة قبل بيعها|تفاصيل

ترشيحاتنا

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

هتعمل لها سحر بشكة الدبوس!!| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول عبر الفيسبوك

بالأسماء.. 3 نجوم توانسة رفضوا اللعب لـ الأهلي

بسبب التفشي المرعب لكورونا.. قلق أمريكي وقرارات مرتقبة ضد القادمين من الصين

ذكرى ميلاده .. محطات في حياة أسطورة الكوميديا عبد المنعم مدبولي

مدرب فاشل وخسر أوضة اللبس.. نجم الزمالك يفتح النار على كولر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

6 أطعمة تحارب السرطان والنوبات القلبية .. شرط مزجها معًا

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

نعرف بعض من 10 سنين ومدخلتش شقتى..5 صور لطليقة خطيب رهف الشامى

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ