بعد الإفراج عن مستلزمات الأعلاف.. متى تتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق؟

افرجت الحكومة عن كميات كبيرة من البضائع الموجودة في المواني، وبلغ نصيب مستلزمات الاعلاف حوالي 81 مليون دولار حيث تم الإفراج عن 172 ألف طن من الذرة وفول الصويا.



وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الإفراج شمل 146 ألف طن من الذرة بحوالي 58.4 مليون دولار وحوالي 26 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 19.2 مليون دولار .

وتابع: وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3.4 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 2022) 1.427 مليون طن منهم 971 ألف طن ذرة، 456 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 713 مليون دولار.

أعلاف

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لـ منتجي الدواجن، إن قرار رئيس الوزراء بالإفراج عن البضائع العالقة في الجمارك كان بمثابة ضربة قوية للسوق السوداء ومافيا المستوردين والتجار، مشيرا إلى أن الأسعار ستتراجع مع عودة المزيد من صغار المربين إلى السوق.

سعر الدواجن اليوم

تراجع أسعار الدواجن اليوم

وأشار الزيني في تصريحات تلفزيونية إلى أن الأسعار انخفضت خلال 24 ساعة، مؤكدا إن تحرك الحكومة كان إيجابيا وجعل المربين يشعرون أن الدولة تقف إلى جوارهم.



وتابع: المستغلين كانوا يكسبون 20 ألف جنيه في طن الصويا، على حساب تدمير صناعة وخراب بيوت، حيث كان هناك 3.5 مليون عامل في صناعة الدواجن مهددين بفقد عملهم.

سعر الدواجن اليوم

سجلت سعر الدواجن البيضاء اليوم الاربعاء 43 جنيها للكيلو في الزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 47 جنيها لليكلو.

وتراوح سعر الدواجن البلدي بين 59 و 61 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 35 و 36 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 57 و 58 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سعر البيض اليوم

سجلت أسعار البيض الأبيض 81 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 86 جنيها للطبق.

سعر البيض الأحمر وصل إلى 84 جنيها للطبق في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 90 جنيها.

سجّل سعر البيض البلدي نحو 80.75 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 86 جنيها للطبق.

أسعار البيض اليوم

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد،، إن الدولة سنقضي على أزمة ارتفاع أسعار البيض والدجاج بعد الإفراج عن كل الأعلاف في الموانئ، مشبرا إلى أنه تم الإفراج عن أعلاف بقيمة 900 مليون دولار من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر".

وأضاف السفير نادر سعد، "زيادة العرض من السلع الغذائية يمنع ارتفاع أسعارها"، لافتا: "زيادة العرض من السلع الغذائية يمنع ارتفاع أسعارها".