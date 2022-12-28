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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار|مفاجآت جديدة في أزمة كهربا والزمالك.. عبدالله السعيد يغازل جماهير الأبيض بصورة جديدة.. وتعرف على طقس الأيام الأخيرة من 2022.. وتصعيد أمني في إسرائيل بسبب نتنياهو

مرتضى منصور وكهربا
مرتضى منصور وكهربا

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار:

 

هل تستمر السيول والأمطار الغزيرة؟.. مفاجأة في طقس الأيام الأخيرة من 2022

 

شوبير يُفجر مفاجآت جديدة بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي رغم غرامة الزمالك


الأهلي يقترب من ضم بديل أكرم توفيق


انتظرها.. تعليق مثير من عبدالله السعيد بعد أنباء اقترابه من الانضمام للزمالك

 

أول رد فعل من أمير مرتضى منصور على تصريحات محامي كهربا

 

بعد نهاية مباراتي مان يونايتد وتشيلسي .. ترتيب الدوري الإنجليزي

 

ادعولى هخضع لعملية.. منى فاروق تكشف عن تعرضها لأزمة صحية شديدة

 

بسبب التفشي المرعب لكورونا.. قلق أمريكي وقرارات مرتقبة ضد القادمين من الصين

 

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من احتمالية تصعيد أمني بسبب نتنياهو

 

لمدة 12 ساعة.. تعليق الرحلات الجوية بمطار مقديشو الدولي

 

منع الأفغانيات من التعليم.. رد حاسم من مجلس الأمن على طالبان


بشرى سارة من اتحاد الغرف التجارية للمواطنين قبل شهر رمضان.. فيديو

 

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022 

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