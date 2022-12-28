تراجع الإنتاج الصناعي لليابان في نوفمبر للشهر الثالث على التوالي

كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن الناتج الصناعي للبلاد في شهر نوفمبر الماضي انخفض بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق، متراجعًا للشهر الثالث على التوالي بسبب ضعف الطلب الخارجي والمحلي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في تقرير نشرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إنه تم تخفيض التقييم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مع وصف الإنتاج الصناعي بأنه "ضعيف"، مقارنة بتقييم أكتوبر الذي "ارتفع بشكل معتدل رغم ضعفه جزئيًا". كما بلغ المؤشر المعدل موسميا للإنتاج في المصانع والمناجم 95.2 مقابل قاعدة 2015 البالغة 100.

وقال مسؤول في الوزارة إنه بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على الآلات من قبل أوروبا والولايات المتحدة، كان الطلب على المعدات في الصين منخفضًا وسط القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

ومن بين الصناعات الـ 15 التي شملها التقرير، انخفض الإنتاج المسجل في ثماني صناعات بينما أظهرت سبع صناعات زيادات.. ومن حيث المكونات، شهد إنتاج الآلات للأغراض العامة والآلات الموجهة للأعمال أكبر انكماش بنسبة 7.9 في المائة عن الشهر السابق، وعلى رأسهم الناقلات ورافعات النقل، ما أسهم بشكل أكبر في الانخفاض الإجمالي.

وبحسب التقرير، شهد قطاع آلات الإنتاج أيضًا انخفاضًا ملحوظًا، بانخفاض 5.7 في المائة عن الشهر السابق، مع انخفاض إنتاج معدات تصنيع أشباه الموصلات والشاشات المسطحة، فيما تضمنت الصناعات السبع التي أبلغت عن زيادات في الإنتاج المواد الكيميائية، باستثناء المواد الكيميائية غير العضوية والعضوية والأدوية، التي شهدت زيادة بنسبة 5.7 في المائة عن الشهر السابق بفضل مستحضرات التجميل وعناصر أخرى.