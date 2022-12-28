عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع الإنتاج الصناعي لليابان في نوفمبر للشهر الثالث على التوالي

الإنتاج الصناعي لليابان
الإنتاج الصناعي لليابان

كشفت بيانات رسمية صدرت عن الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن الناتج الصناعي للبلاد في شهر نوفمبر الماضي انخفض بنسبة 0.1٪ مقارنة بالشهر السابق، متراجعًا للشهر الثالث على التوالي بسبب ضعف الطلب الخارجي والمحلي.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في تقرير نشرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إنه تم تخفيض التقييم الأساسي للشهر الثاني على التوالي، مع وصف الإنتاج الصناعي بأنه "ضعيف"، مقارنة بتقييم أكتوبر الذي "ارتفع بشكل معتدل رغم ضعفه جزئيًا". كما بلغ المؤشر المعدل موسميا للإنتاج في المصانع والمناجم 95.2 مقابل قاعدة 2015 البالغة 100.
وقال مسؤول في الوزارة إنه بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على الآلات من قبل أوروبا والولايات المتحدة، كان الطلب على المعدات في الصين منخفضًا وسط القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.
ومن بين الصناعات الـ 15 التي شملها التقرير، انخفض الإنتاج المسجل في ثماني صناعات بينما أظهرت سبع صناعات زيادات.. ومن حيث المكونات، شهد إنتاج الآلات للأغراض العامة والآلات الموجهة للأعمال أكبر انكماش بنسبة 7.9 في المائة عن الشهر السابق، وعلى رأسهم الناقلات ورافعات النقل، ما أسهم بشكل أكبر في الانخفاض الإجمالي.
وبحسب التقرير، شهد قطاع آلات الإنتاج أيضًا انخفاضًا ملحوظًا، بانخفاض 5.7 في المائة عن الشهر السابق، مع انخفاض إنتاج معدات تصنيع أشباه الموصلات والشاشات المسطحة، فيما تضمنت الصناعات السبع التي أبلغت عن زيادات في الإنتاج المواد الكيميائية، باستثناء المواد الكيميائية غير العضوية والعضوية والأدوية، التي شهدت زيادة بنسبة 5.7 في المائة عن الشهر السابق بفضل مستحضرات التجميل وعناصر أخرى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

لاعب مفاجأة.. مرتضى منصور يُعلن ضم أولى صفقات الزمالك رسميًا

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

ترشيحاتنا

الحرب تشتعل| روسيا تنشر مزيدا من الدبابات والمدرعات وتمطر خيرسون بالصواريخ

تراجع 2.5 دولار.. انخفاض أسعار الذهب عالميا في التعاملات الفورية

الأوقاف: إقامة الأسبوع الثقافي في 7 محافظات

عقوبة الإيقاف سارية.. فيفا يصدم كهربا في أزمة غرامة الزمالك

أسباب هبوط أسعار الحديد والذهب والدولار.. وبشرى سارة باستمرار الانخفاض

تناولي ملعقة من الفول الصويا المطحون وشاهدي ماذا يحدث للجسم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ