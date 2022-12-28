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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الكوري الجنوبي: إرسال «مسيرة» عبر الحدود مقابل كل طائرة يرسلها الشمال

الرئيس يون سيوك-يول
الرئيس يون سيوك-يول

قال مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى في المكتب الرئاسي اليوم الأربعاء، إن الرئيس يون سيوك-يول أمر بالرد عندما اخترقت طائرات مسيرة كورية شمالية، المجال الجوي في وقت سابق من هذا الأسبوع وطلب من مساعديه إرسال طائرتين إلى 3 طائرات مسيرة عبر الحدود، مقابل كل طائرة يرسلها الشمال .
وأوضح المسؤول وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب) أن الرئيس أمر المسؤولين أيضا بإسقاط الطائرات المسيرة الكورية الشمالية إذا لزم الأمر عندما كان الوضع متوترا في المكتب الرئاسي لدى عبور 5 طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود يوم الاثنين.
وقال إنه عند رصد أول طائرة مسيرة، أمرنا الرئيس بالرد بالمثل فورا على كوريا الشمالية، فلدينا أيضا طائرات مسيرة، وأمرنا بإرسال ما يصل إلى اثنين أو ثلاثة ردا على كل واحدة من كوريا الشمالية.
ودحض المسؤول، انتقادات الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بأن المكتب الأعلى فشل في التعامل مع الموقف بشكل صحيح دون حتى عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني الرئاسي في ذلك الوقت، قائلا إن الوضع وقتها لم يتطلب عقد الاجتماع ولم تكن هناك حاجة لذلك، وأضاف أن مستشار الأمن الوطني كيم سونج -هان تلقى الكثير من التعليمات من الرئيس ونقلها إلى هيئة الأركان المشتركة عبر وزير الدفاع.
وقال إن كيم عقد أيضا اجتماعا طارئا مع الوزراء الرئيسيين المعنيين بالأمن أمس الثلاثاء، مضيفا أنه تم عقد اجتماع أمني طارئ لتقييم حالة استفزاز كوريا الشمالية بطائرات مسيرة ومناقشة الإجراءات المضادة وردود الفعل المستقبلية.
 

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