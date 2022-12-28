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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفوق 700 من الفراخ في حريق كبير بمرزعة دواجن بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

شب حريق هائل بمزرعة دواجن بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية مما أدى إلى نفوق 700 فرخ عمر شهر و تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده قبل انتقاله للمنازل المجاورة.

 

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر بنشوب حريق هائل بمزرعة دواجن بقرية الرياض التابعة للمركز .
وبانتقال ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق .

و تبين أن الحريق شب في مزرعة دواجن بحارة الشونة بالقرية فى الدور الثالث العلوي ملك المواطن  احمد محمد المرسي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالى من إخماد الحريق قبل انتقاله للمباني المجاورة فيما أسفر الحريق عن نفوق 700 فرخ عمر شهر ملك وإصابة اسلام محمد عبد الخالق دراز 29 عاما باختناق وتم نقله لمستشفي منية النصر لإسعافه.


فيما تبين من الفحص المبدئى أن النيران اشتعلت في  انبوبه غاز صغيره بسبب ماس كهربائي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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