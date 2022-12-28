أكثر من 130 ألف فدان.. جني محصول الموالح بالبحيرة|فيديو

تحظى محافظة البحيرة بطبيعة متفردة وموقع جغرافي متميز وتكوينات بيئية متنوعة ورقعة زراعية شاسعة ومصادر ري متعددة، وبالتالي فقد احتلت المركز الأول في إنتاج وتصدير الموالح للأسواق الخارجية ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من الموالح أكثر من 130 ألف فدان.



وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى تقررا تلفزيونيا عن جني محصول الموالح بمحافظة البحيرة.



أكد المهندس محمد مطاوع مراقب عام مراقبة البستان، إن الأبواب التصديرية التي جرى فتحها هذا العام فيها تعويض كبير للمزارع، والبرتقال حقق أرقاما عالية، والمزارع حقق عائدا ممتازا.



من جهته، قال المهندس سامح عبدالباري مهندس إرشاد زراعي بمديرية الزراعة بالنوبارية: "نتابع بداية من التقليم وهي المرحلة التي تأتي بعد عملية الجني، حيث نتابع مع العمالة ما يعرفونه عن هذه المرحلة ونعلمهم كيفية الإمساك بالمقص وغيرها من الأمور المتصلة بهذه العمالة، ثم نبدأ عملية رش زيت معدني شتوي".



وذكر التقرير الذي عرضه برنامج صباح الخير يا مصر، أن مرحلة جمع محصول الموالح تأتي بعد عدد من الخطوات، البداية بتقليم الأراضي وتسميدها ثم مرحلة القطع والجني والفرز وفقا للمواصفات والمعايير الدولية.