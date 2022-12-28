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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمطار خفيفة.. الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الاستقرار في حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر على كافة أنحاء البلاد، يكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويكون حالة الطقس، خلال الأيام القادمة، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس خلال الفترة القادمة، يشهد الطقس نشاط شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة

ويشهد حالة الطقس، فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس في مصر

وتستمر احتمالية فرص الأمطار الخفيفة على سواحل البلاد الشمالية الغربية، خلال اليوم الخميس وغدا الجمعة، بينما تنعدم فرص الأمطار اعتبارا من السبت وحتى منتصف الأسبوع، ويظل التحذير الوحيد، هو نشاط الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة وحتى منتصف الأسبوع القادم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 21 إلى 19 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 23 إلى 24 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 20 إلى 21 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 23 إلى 24 درجة

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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