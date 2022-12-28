عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو زكي "آلة بشرية" يفوز بالمركز الأول في الحساب الذهني

صدى البلد

في تقرير عرضته قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد؛ أظهر الطفل عمر ذكي الفائز بالمركز الأول في مسابقة الحساب الذهني الدوليه على  325 طفلا من 32 دولة على مستوى العالم.

وقال الطفل عمر زكي إن عمره سبع سنوات وطالب  في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة المحمديه بالدقهليه؛ معلقا أنه فخور بنفسه لوصوله إلى هذه المرحلة وان من اكتشفته والدته.

أضاف أنه  أثناء لعبه مع أخواته كان يقرأ الأرقام حتى 33 رقم وهو عمره اربع سنوات؛ مضيفا أن المسابقه كانت عبارة عن اربع امتحانات حسابية جمع وطرح وضرب وقسمه وذلك في وقت محدد وقليل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

لاعب مفاجأة.. مرتضى منصور يُعلن ضم أولى صفقات الزمالك رسميًا

ترشيحاتنا

اليونيسيف: السعودية تقدم خدمات إنسانية كبيرة للعالم

هونج كونج تطالب اليابان برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المباشرة

موقف الأزهر ودار الإفتاء من الطلاق الشفوي في القانون الجديد.. خاص

حصاد البترول 2022.. توسعات كبيرة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات

سيأتي العوض.. كهربا في أحدث ظهور بعد تجديد الإيقاف

الحبس والغرامة 300 ألف جنيه تواجه شبكة دعارة بقلب الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

يسرا: السوشيال ميديا تظهرنا شياطين.. وقديما الفنانة كانت ترتدي البيكينى بشكل طبيعى

ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ