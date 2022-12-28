عمرو زكي "آلة بشرية" يفوز بالمركز الأول في الحساب الذهني

في تقرير عرضته قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد؛ أظهر الطفل عمر ذكي الفائز بالمركز الأول في مسابقة الحساب الذهني الدوليه على 325 طفلا من 32 دولة على مستوى العالم.

وقال الطفل عمر زكي إن عمره سبع سنوات وطالب في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة المحمديه بالدقهليه؛ معلقا أنه فخور بنفسه لوصوله إلى هذه المرحلة وان من اكتشفته والدته.

أضاف أنه أثناء لعبه مع أخواته كان يقرأ الأرقام حتى 33 رقم وهو عمره اربع سنوات؛ مضيفا أن المسابقه كانت عبارة عن اربع امتحانات حسابية جمع وطرح وضرب وقسمه وذلك في وقت محدد وقليل.