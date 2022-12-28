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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: أجواء شديدة البرودة.. وفرص لسقوط أمطار| فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اليوم يشهد إنخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة خلال فترات الليل.

 فرص لسقوط أمطار اليوم 

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن الأجواء أصبحت شديدة البرودة في بعض المناطق ليلاً،  مؤكدة تأثرنا بكتل هوائية قادمة  من البحر المتوسط، و شبه الجزيرة العربية، و إمتداد منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا، و يعمل على تكاثر السحب، المتوسطة خاصة، في المناطق الساحلية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار اليوم على مناطق السواحل الشمالية الغربية، منها: مرسى مطروح، و العالمين، والأسكندرية، مضيفة أن الأمطار خفيفة، و على فترات متقطعة،  و ليست مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

وتابعت منار غانم، أن الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير، هي الشبورة المائية، في الصباح الباكر و الساعات المتأخرة من الليل، على أغلب الطرق الزراعية، و السريعة، و القريبة من المسطحات المائية.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية منار غانم شديدة البرودة درجات الحرارة سقوط امطار

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