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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أول تحرك برلماني بشأن امتناع «المالية» عن صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية

صدى البلد

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من وزير القوى العاملة، ووزير المالية؛ بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح عضو مجلس النواب... أنه ﻻ يخفى على أحد دور المعلم وما يقوم به من تربية النشء والمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم شددت خلالها على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لمعلمي وموجهي المدارس.

وأضاف هشام الجاهل، أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارها بإدراج كلا من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي 2022-2023 بنفس فئات الاستحقاق التي تصرف للمعلمين والموجهين؛ باعتبارهم مشاركين فى عملية تطوير المنظومة التعليمية، مع تطبيق ضوابط الصرف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2022، إﻻ أن وزارة المالية رفضت تنفيذ القوانين، وأيضا القرارات الصادرة من وزير التربية والتعليم بخصوص صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي 2022-2023.

واكمل هشام الجاهل: وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز الصفوف اﻷولى عن الوكلاء ومديري المدارس مثل باقي هيئة التدريس حيث رفضت الصرف فى تعنت للقوانين الصادرة بذلك فى مخالفة واضحة وصريحة بما يتحقق معه الظلم البين، ﻻ سيما وأن المدير والوكيل هو الأساس في متابعة وتفعيل منظومة المنهج الجديد.

وطالب النائب هشام الجاهل، بفتح تحقيق موسع فى هذا الشأن، ورفع الظلم عن الكادر التعليمي، وسرعة صرف صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي 2022-2023 الصفوف اﻷولى عن الوكلاء ومديري المدارس مثل باقي هيئة التدريسمن المقرر ان الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة ان يكون مقترناً بدليل او مطلوبا من المحكمة تحقيقه.

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