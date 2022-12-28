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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: لازم نقدم الخير لكل الناس بدون تمييز

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ذوو الهمم لهم حظ كبير عند ربنا، وهذا ليس في الدنيا بل في الآخرة وعند ربنا، وذلك لأن كل شيء بحساب وقدر، ولأن الملك له صاحب وصاحبه هو الله رب العباد، لأنه مطلع على كل شيء، فمن يريد أن يفعل خيرا الدنيا مليئة بالخير، وذلك لا يقاس في قادرون فقط بل في كل الحياة، وذلك من خلال مساعدة سيدة مسنة أو مساعدة رجل عجوز”.

وأضاف أن مساعدة الآخر تدل على مقولة الرسول (صلى الله عليه وسلم): “تبسمك في وجه أخيك صدقة”، والعطاء بجميع أنواعه لجميع الناس بدون تحديد أي نوع من الناس. 

وقال للمصريين: “إن مبادرة قادرون عملنا بها خطوة، وبعد ما نحط إيدينا في إيد بعض سنحقق أشياء جميلة جداً وخطوات كثيرة ليس للقادرين باختلاف فقط، ولكن لأسرهم أيضا، وعندما يجدون أن المجتمع يقدرهم سيسعدون بذلك”.

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