وزيرة البيئة: نهدف لتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات لتحسين مستوى الخدمة

أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة مادة فيلمية حول جهود الوزارة لرفع كفاءة المصنع ومن ثم تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (الغربية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وقنا).

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة، وفى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطنى فى رفع كفاءة العمل بمصنع معالجة وتدوير المخلفات البلدية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومتابعة خطط التشغيل لضمان فاعلية واستدامة إدارتها على أسس علمية ومهنية،

استعرض الفيلم ما تم من إجراءات لرفع كفاءة المصنع منذ إنشائه لمعالجة كميات المخلفات المتولدة يوميا من مركز ومدينة المحلة بعد جمعها ونقلها إلى مصنع المحلة بواسطة الأحياء والمتعهدين والجمعيات الأهلية ثم التخلص النهائى منها بالمدفن الصحى بالسادات، حيث يقع المصنع على مساحة 9.5 فدان، وتبلغ السعة التصميمية له 30 طنا/ ساعة، وتم من خلال البرنامج الوطنى توريد وتركيب خطين عام 2019 بتكلفة إجمالية 7.30 مليون جنيه لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 800 طن يوميا.

كما تضمن الفيلم ما تم تقديمه من دعم للمحافظة من قبل البرنامج الوطنى بمبلغ 8.5 مليون جنيه لرفع التراكمات بالمصنع، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين به حول التشغيل وصيانة المعدات بأقسامه المختلفة وتقديم خطة التشغيل للمصنع، بالإضافة إلى متابعة توريد وتركيب الخط الجديد من خلال منظومة إدارة المخلفات الجديدة بوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والإنتاج الحربى بسعة تصميمية 320 طنا يوميا لتصل الطاقة الاستيعابية للخطوط إلى 1120 طنا يوميا.

ومن المخطط للمصنع استقبال المخلفات البلدية لمركز ومدينة سمنود بعد نقلها إلى المحطة الوسيطة الجديدة بسمنود، بالإضافة إلى مخلفات مركز ومدينة المحلة الكبرى بعد الانتهاء من التطوير والإنشاء الكلى للمصنع.

ويعد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة أحد أهم مشروعات إدارة المخلفات، ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة، ويعمل على أربع محافظات هي “كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط”، ويمول البرنامج من عدة جهات، وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبنك التعمير الألماني KFW، والاتحاد الأوروبي EU، وهيئة المعونة السويسرية SECO.