عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: نهدف لتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات لتحسين مستوى الخدمة

صدى البلد

أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة مادة فيلمية حول جهود الوزارة لرفع كفاءة المصنع ومن ثم تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (الغربية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وقنا).

ويأتى ذلك فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالى للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة، وفى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطنى فى رفع كفاءة العمل بمصنع معالجة وتدوير المخلفات البلدية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومتابعة خطط التشغيل لضمان فاعلية واستدامة إدارتها على أسس علمية ومهنية، 

استعرض الفيلم ما تم من إجراءات لرفع كفاءة المصنع منذ إنشائه لمعالجة كميات المخلفات المتولدة يوميا من مركز ومدينة المحلة بعد جمعها ونقلها إلى مصنع المحلة بواسطة الأحياء والمتعهدين والجمعيات الأهلية ثم التخلص النهائى منها بالمدفن الصحى بالسادات، حيث يقع المصنع على مساحة 9.5 فدان، وتبلغ السعة التصميمية له 30 طنا/ ساعة، وتم  من خلال البرنامج الوطنى توريد وتركيب خطين عام 2019 بتكلفة إجمالية 7.30 مليون جنيه لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 800 طن يوميا.

كما تضمن الفيلم ما تم تقديمه من دعم للمحافظة من قبل البرنامج الوطنى بمبلغ 8.5 مليون جنيه لرفع التراكمات بالمصنع، وتنفيذ دورات تدريبية للعاملين به حول التشغيل وصيانة المعدات بأقسامه المختلفة وتقديم خطة التشغيل للمصنع، بالإضافة إلى متابعة توريد وتركيب الخط الجديد من خلال منظومة إدارة المخلفات الجديدة بوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والإنتاج الحربى بسعة تصميمية 320 طنا يوميا لتصل الطاقة الاستيعابية للخطوط إلى 1120 طنا يوميا.

ومن المخطط للمصنع استقبال المخلفات البلدية لمركز ومدينة سمنود بعد نقلها إلى المحطة الوسيطة الجديدة بسمنود، بالإضافة إلى مخلفات مركز ومدينة المحلة الكبرى بعد الانتهاء من التطوير والإنشاء الكلى للمصنع.

ويعد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة أحد أهم مشروعات إدارة المخلفات، ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة، ويعمل على أربع محافظات هي “كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط”، ويمول البرنامج من عدة جهات، وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبنك التعمير الألماني KFW، والاتحاد الأوروبي EU، وهيئة المعونة السويسرية SECO.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

إعلان نتيجة كلية الشرطة.. قبول 2950 طالبًا من إجمالى 50 ألف متقدم

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

أول رد من عريس المحلة: «أنا عاوز مراتي ومش هتنازل عنها»..وأسرتها تطالب بالطلاق

ترشيحاتنا

مات من التعذيب.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شخص لنجله بالخصوص

جيران تلميذ الخصوص: أبوه موته وترك الجثة فى المستشفى وهرب

تحريات تلميذ الخصوص: أبوه منفصل عن والدته وموته من التعذيب

عزلنا المدير.. أول تحرك من التعليم بعد حادث تدافع طلاب مدرسة العمرانية

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

الخطيب يُكلف مدير النشاط الرياضي بتحقيق رغبة شاب من ذوي الهمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

بعد عودتها له.. 5 صور لـ غادة عبد الرازق برفقة زوجها| شاهد

بإطلالة جريئة.. مي عمر تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

وصلة رقص هستيرية.. رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب بعد فيديو والدتها

عاوز مراتي | رد فعل غريب من عريس المحلة.. ووالدها يستغيث

بالأسماء.. صفقات الأهلي الشتوية في 2023 | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ