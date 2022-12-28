سيدات تنس الطاولة بالزمالك يتأهلن إلى ربع نهائي البطولة العربية

تأهل فريق سيدات تنس الطاولة بالزمالك إلى الدور ربع نهائي بطولة الأندية العربية، بعد الفوز على جمعية الرياضة النسوية الجزائري.

فاز الفريق الأول لتنس الطاولة للسيدات بنادي الزمالك على نظيره فريق جمعية الرياضة النسوية الأربعاء الجزائري، بنتيجة 0/3 في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة ليتأهل الفريق لدور ال 8 للبطولة العربية التي تقام في القاهرة في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الحالي.

يذكر أن الزمالك فاز بجميع مبارياته في المجموعة الثالثة التي ضمت بجانبه كلا من: العربي الرياضي الكويتي - نادي جمعية الرياضة النسوية الأربعاء الجزائري - الأقصى عطبرة السوداني.

وتضم قائمة فريق السيدات بالزمالك المشاركة في البطولة كلا من: يسرا أشرف، ريم خالد، شهد سامح، مريم إبراهيم وجنا محمد.

ويقود الجهاز الفني: أمجد سليمان مديرا فنيا، د، وائل فؤاد مدربا.. بينما يرأس جهاز تنس الطاولة بالزمالك أشرف حلمي.