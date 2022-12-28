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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حصاد 2022| 5 سيارات شبابية مستعملة لا تزيد عن 60 ألف جنيه

5 سيارات شبابية لا
5 سيارات شبابية لا تزيد عن 60 ألف جنيه

يبحث الشباب المصري الآن عن سيارات مستعملة تناسب دخولهم الشهرية، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، وبالتالي يضم السوق المصري للسيارات المستعملة طرازات مختلفة من السيارات التي تساعد هؤلاء الشباب علي الذهاب الي أعمالهم وقضاء احتياجاتهم بكل سهولة وبأقل تكلفة .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات شبابية لا تزيد عن 60 ألف جنيه :

1- دايو ماتيز موديل 1999

تستمد سيارة  دايو ماتيز موديل 1999 قوتها من محرك سعة 800 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 179999 ألف/كم، تقدم السيارة للبيع باللون الفضي، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة عام، وتحتوي السيارة علي فتحات تهوية أمامية، وراديو ، وكاسيت، ومقاعد من الجلد.

دايو ماتيز موديل 1999

تقدم سيارة  دايو ماتيز موديل 1999 للبيع بسعر 53 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

2-فولكس فاجن جولف موديل 1991

تحصل سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1991 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون الأحمر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200000ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بها رخصة سارية لمدة 4 شهور، وتحتوي السيارة علي، راديو، ومدخل aux ، وبلوتوث، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي.

فولكس فاجن جولف موديل 1991

تعرض سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1991 للبيع بسعر 58 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

3-لادا نيفا موديل 1994

تمتلك سيارة لادا نيفا موديل 1994 محرك سعة 1600 سي سي، مزود بناقل حركة مانيوال، وتقدم السيارة للبيع باللون النبيتي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 119999 ألف/كم، ويوج بالسيارة دهانات خارجية، ويوجد بها رخصة سارية لمدة سنتين، وتحتوي السيارة علي راديو، وكاسيت، ومدخل aux .

لادا نيفا موديل 1994

تباع سيارة لادا نيفا موديل 1994 بسعر 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

4-سكودا فيليشيا موديل 1997

تحتوي سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 علي محرك سعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال ، وتقدم السيارة للبيع باللون الأحمر، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200000ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وتحتوي السيارة علي، راديو ، وaux، وبلوتوث، وفوانيس شبورة، وفرش مقاعد من الجلد، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

سكودا فيليشيا موديل 1997

يصل سعر سيارة سكودا فيليشيا موديل 1997 الي 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة.

5-بيجو 405 موديل 1991

تظهر سيارة بيجو 405 موديل 1990 بمحرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال مكون من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 240 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة شهر وتباع السيارة من المالك الأول مباشر، تحتوي السيارة علي، تكيف، وراديو، وكاسيت.

بيجو 405 موديل 1991

تتوافر سيارة بيجو 405 موديل 1991 بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

 

دايو ماتيز موديل 1999 فولكس فاجن جولف موديل 1991 لادا نيفا موديل 1994 بيجو 405 موديل 1991 سكودا فيليشيا موديل 1997

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