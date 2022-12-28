ابنة الفنان الراحل علي عبد الرحيم تروي كواليس مشاركتها في موكب المومياوات|فيديو

تحدثت عازفة الإيقاع تقى علي عبد الرحيم عن كواليس مشاركتها في حفل موكب المومياوات، قائلة إن هذه التجربة كانت غير متوقعة بالنسبة لها، متابعة: “ابتدينا بروفات من شهر 12 سنة 2020 وكانت مكثفة جدًا، خاصة لينا إحنا كعازفي الإيقاع عشان الشغل عندنا صعب جدًا”.

وتحدثت تقى علي عبد الرحيم، خلال حوارها ببرنامج “من البداية” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم كريم كوجاك، عن دراستها، قائلة إنه رغم صعوبة القسم، فإن هناك عددا كبيرا من الفتيات ملتحقات بقسم الإيقاع، مشيرة إلى أن معظم عملها يكون بالمشاركة في احتفالات رئاسية.

وروت نشوى علي عبد الرحيم بدايتها مع التمثيل، قائلة: “من البداية خالص كنت بتكلم مع بابا أنا عايزة أكون في المجال ده”، لافتة إلى أنها كانت تتمتع بشغف كبير تجاه الفن، ورفض والدها (الفنان علي عبد الرحيم) الأمر في بدايته، مستطردة: “هو كان عارف كم الضغط النفسي اللي همر بيه”.