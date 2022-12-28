عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة الفنان الراحل علي عبد الرحيم تروي كواليس مشاركتها في موكب المومياوات|فيديو

تقى علي عبد الرحيم
تقى علي عبد الرحيم

تحدثت عازفة الإيقاع تقى علي عبد الرحيم عن كواليس مشاركتها في حفل موكب المومياوات، قائلة إن هذه التجربة كانت غير متوقعة بالنسبة لها، متابعة: “ابتدينا بروفات من شهر 12 سنة 2020 وكانت مكثفة جدًا، خاصة لينا إحنا كعازفي الإيقاع عشان الشغل عندنا صعب جدًا”.

وتحدثت تقى علي عبد الرحيم، خلال حوارها ببرنامج “من البداية” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم كريم كوجاك، عن دراستها، قائلة إنه رغم صعوبة القسم، فإن هناك عددا كبيرا من الفتيات ملتحقات بقسم الإيقاع، مشيرة إلى أن معظم عملها يكون بالمشاركة في احتفالات رئاسية.

وروت نشوى علي عبد الرحيم بدايتها مع التمثيل، قائلة: “من البداية خالص كنت بتكلم مع بابا أنا عايزة أكون في المجال ده”، لافتة إلى أنها كانت تتمتع بشغف كبير تجاه الفن، ورفض والدها (الفنان علي عبد الرحيم) الأمر في بدايته، مستطردة: “هو كان عارف كم الضغط النفسي اللي همر بيه”.

ن البداية صدى البلد علي عبد الرحيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

ترشيحاتنا

روسيا تواجه كارثة في معركة باخموت الدامية

أخطر ثلاثي في العالم بتجارة السلاح.. منها دولتان نوويتان

شبح حرب جديدة..بيان عاجل لـ أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة كوسوفو وصربيا

ضمن مبادرة الرئيس.. الصحة: 6 ملايين و 731 ألف امرأة تلقت خدمات المتابعة الدورية

مفاجأة.. ضابط أمريكي يكشف عن خدعة واشنطن لـ زيلينسكي

النجم الساحلي يكشف حقيقة توصله لاتفاق مع الأهلي بشأن كريستو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

هضرب عن الطعام|وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

كابوس 2022 و2023 | بزوغ «الخطر الذري» في العالم.. ومخاوف من ضغط بوتين على زر الإطلاق المرعب.. وهذا ما قاله جان لويس عن حق مصر والسعودية في القوة النووية

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

فيديو

هضرب عن الطعام|وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ