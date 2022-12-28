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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خط ساخن لتلقى الشكاوى.. وزارة التموين: الاوكازيون الشتوي يبدأ 6 فبراير المقبل

قال الدكتور أحمد ابو القمصان مدير عام التجاره الداخلية بوزارة التموين؛ إن وزير التموين والتجاره الداخليه الدكتور علي مصيلحي يحرص دائما على إقامة المعارض والاوكازيونات الخاصة بفصلي الشتاء والصيف، موضحا أن اوكازيونات فصل الشتاء تبدا في فبراير من كل عام وهذا العام ستبدأ في 6 فبراير.

أضاف أحمد أبو القمصان خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية في برنامج صباح الورد؛ أن الوزارة تنشئ مجموعة عمل داخل الوزارة للمتابعة لها عدة أهداف منها توحيد القوانين والقرارات النابعة من الوزارة سواء في ديوان عام الوزارة او المديريات التابعة للوزارة بعمل منشورات توعية سواء للتجار او للمستهلكين.

وتابع أن التوعية التي تقدم من الوزارة  للتجار تركز على ضرورة

 ان تكون الملابس متوافقة مع المواصفات القياسية وبالنسبة للمستهلكين تكون التوعية من خلال المحافظة على حقوقهم وطلب الفاتورة من البائع وذلك لتعدد الموديلات والأسعار التنافسية بين المحلات.

وتابع أن هناك خط ساخن لجهاز حماية المستهلك 195‪88 وخط اخر خاص بالوزارة 279‪42683 ؛ وذلك في حالة حدوث أي مشكلة او وجود اي شكوى لدى المستهلكين؛ مضيفا ان الوزارة خططت لكي ينضم للأوكازيون حوالي 3500 محل.

وأوضح ان مشاركة التجار في الاوكازيونات تكون اختيارية وليست إجباري كما ان التاجر الذي يرغب في الإنضمام لهذه الأوكازيونات التي تنظمها الوزارة يتوجه لأقرب مديرية تموين تابعة للمحل الخاص به مع تقديم السجل التجاري والبطاقة الشخصية وسيحصل على الموافقة في خلال عشر دقائق.

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