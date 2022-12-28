عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشف كل شيء .. سؤال ساذج يضع بايدن في موقف حرج

جو بايدن
جو بايدن

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن الحوار بين الصحفي الأوكراني والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مع زميله فولوديمير زيلينسكي، أظهر السياسة الأمريكية الفاشلة تجاه كييف.

وفي الأسبوع الماضي، ذكّر صحفي الزعيم الأمريكي بأنه سبق له أن تحدث عن استحالة إمداد القوات المسلحة بأنظمة باتريوت بسبب خطر تصعيد الصراع. وعلى خلفية قرار واشنطن إرسالهم، تساءل الصحفي عما إذا كان من الممكن "رفض المقدمات" وتزويد "أوكرانيا بكل ما تحتاجه" على الفور.

وقالت “ذا هيل” : “حاول بايدن إعادة صياغة ما قيل ، مع التركيز على حقيقة أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة بمفردها دون موافقة أعضاء الناتو الآخرين. ووفقًا لبايدن، فإن الحلفاء الأوروبيين هم الذين يمنعون مثل هذه المساعدة لنظام كييف خوفًا من حرب محتملة مع روسيا”.

قمع وحظر.. ملفات تويتر تكشف سياسة إدارة بايدن تجاه كورونا

لافروف: روسيا غير قادرة على إقامة علاقات طبيعية مع أمريكا في وجود بايدن

وأشارت الصحيفة إلي سيناريو عكسي لما حدث في مارس، عندما استخدمت واشنطن حق النقض ضد اقتراح بولندي بإرسال طائرات ميغ روسية إلى أوكرانيا لإنشاء منطقة حظر طيران.

وأوضحت أن هذا الموقف أظهر فشلًا خطيرًا في سياسة بايدن وتراجعًا في ثقة حلفائها بالولايات المتحدة. 

وأكدت أن بهذه الطريقة حاول بايدن تبرير أفعاله، متهمًا الشركاء بعدم "السماح لهم بفعل كل ما هو ممكن لمساعدة أوكرانيا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

موضوعات متعلقة

إجراءات انتقامية .. قرار عاجل من رئيس كوريا الجنوبية ضد بيونج يانج

إيرادات الغاز في روسيا تتضاعف خلال عام 2022

كوسوفو.. بؤرة توتر تهدد بإشعال حرب جديدة في أوروبا

الكرملين يعلق على إمكانية إعداد "خطة سلام" مع أوكرانيا برعاية أممية

مكونة من 10 نقاط.. ما خطة زيلينسكي للسلام|أبرز ردود الفعل عليها

الكرملين يوضح موقف روسيا من التشاور مع أوبك+ بشأن قرار حظر توريد النفط

قلق بالغ.. طلب عاجل من الصحة العالمية للسلطات الصينية بشأن كورونا

باليمن ولبنان.. تحذير من دواء ملوث يستخدم في علاج السرطان

ترشيحاتنا

روسيا تواجه كارثة في معركة باخموت الدامية

أخطر ثلاثي في العالم بتجارة السلاح.. منها دولتان نوويتان

شبح حرب جديدة..بيان عاجل لـ أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة كوسوفو وصربيا

ضمن مبادرة الرئيس.. الصحة: 6 ملايين و 731 ألف امرأة تلقت خدمات المتابعة الدورية

مفاجأة.. ضابط أمريكي يكشف عن خدعة واشنطن لـ زيلينسكي

النجم الساحلي يكشف حقيقة توصله لاتفاق مع الأهلي بشأن كريستو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

هضرب عن الطعام|وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

كابوس 2022 و2023 | بزوغ «الخطر الذري» في العالم.. ومخاوف من ضغط بوتين على زر الإطلاق المرعب.. وهذا ما قاله جان لويس عن حق مصر والسعودية في القوة النووية

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

فيديو

هضرب عن الطعام|وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ