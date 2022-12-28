كشف كل شيء .. سؤال ساذج يضع بايدن في موقف حرج

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن الحوار بين الصحفي الأوكراني والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مع زميله فولوديمير زيلينسكي، أظهر السياسة الأمريكية الفاشلة تجاه كييف.

وفي الأسبوع الماضي، ذكّر صحفي الزعيم الأمريكي بأنه سبق له أن تحدث عن استحالة إمداد القوات المسلحة بأنظمة باتريوت بسبب خطر تصعيد الصراع. وعلى خلفية قرار واشنطن إرسالهم، تساءل الصحفي عما إذا كان من الممكن "رفض المقدمات" وتزويد "أوكرانيا بكل ما تحتاجه" على الفور.

وقالت “ذا هيل” : “حاول بايدن إعادة صياغة ما قيل ، مع التركيز على حقيقة أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة بمفردها دون موافقة أعضاء الناتو الآخرين. ووفقًا لبايدن، فإن الحلفاء الأوروبيين هم الذين يمنعون مثل هذه المساعدة لنظام كييف خوفًا من حرب محتملة مع روسيا”.

وأشارت الصحيفة إلي سيناريو عكسي لما حدث في مارس، عندما استخدمت واشنطن حق النقض ضد اقتراح بولندي بإرسال طائرات ميغ روسية إلى أوكرانيا لإنشاء منطقة حظر طيران.

وأوضحت أن هذا الموقف أظهر فشلًا خطيرًا في سياسة بايدن وتراجعًا في ثقة حلفائها بالولايات المتحدة.

وأكدت أن بهذه الطريقة حاول بايدن تبرير أفعاله، متهمًا الشركاء بعدم "السماح لهم بفعل كل ما هو ممكن لمساعدة أوكرانيا".