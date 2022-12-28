مشاهد مروعة.. اصطدام أكثر من 200 سيارة على جسر في الصين| فيديو

أفاد مسئولون صينيون بوقوع حادث تصادم كبير شارك فيه أكثر من 200 سيارة على جسر بمدينة تشنجتشو الصينية، أسفر عن مقتل شخص واحد، اليوم الأربعاء.

ووفقًا لعمال الإنقاذ ومحطة CCTV الحكومية، فإنه يعتقد أن سبب الحادث هو الظروف الجوية شديدة الضباب والطرق الجليدية.

تُظهر الصور ولقطات الفيديو من الحادث، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات السيارات والشاحنات المتراكمة على جسر بمدينة تشنجتشو، ويبدو أن بعض الأشخاص عالقون داخل سياراتهم.

يمكن سماع أحد الأشخاص وهو يقول في أحد مقاطع الفيديو: “هذا مخيف للغاية. ممتلئ بالناس هنا، لا أعتقد أنه يمكننا الخروج من الجسر”.

ذكر خبراء الأرصاد أن الرؤية في عدد من المناطق، بما في ذلك تشنجتشو، كانت أقل من 500 متر - وفي بعض الأماكن أقل من 200 متر - في صباح يوم الحادث.

يُعتقد أن الرؤية السيئة للغاية إلى جانب الطرق الجليدية هي السبب الرئيسي في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن إدارة الإطفاء المحلية أرسلت ما مجموعه 11 سيارة إطفاء و66 من عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث، مشيرة إلى أن الجسر لا يزال قيد التنظيف وتم إغلاقه أمام حركة المرور حتى إشعار آخر.