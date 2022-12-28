نائبة التنسيقية: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالية «قادرون باختلاف» يرسم أملا للمستقبل

أشادت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحرص الرئيس السيسي الدائم على حضور احتفالية "قادرون باختلاف" كل عام، مؤكدة أن الاحتفالية في نسختها الرابعة وجميع النسخ السابقة منها رائعة ومُلهمة ترسم أمل في المستقبل وصورة جميلة لنماذج مصرية مشرفة نفتخر بها جميعًا من أبناء مصر العظام قادرون باختلاف.

وأكدت “مدني”، في بيان لها، أن قادرون باختلاف دفعتنا إلى التقدم بمقترح بتخصيص نسبة 10% لذوي الإعاقة بمجالس الإدارة في تعديلات قانون الرياضة، فمن حقهم أن يكون لهم من يمثلهم بمجالس الإدارة في الهيئات الرياضية، خاصة بعدما أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم في مختلف الألعاب الرياضية التي يمثلون بها مصر تمثيل مشرف يرفع اسم مصر عاليًا.

وأضافت أن الرئيس السيسي هو المُلهم دائمًا وحرصه على مواصلة دعم المرأة وقادرون باختلاف يدفعنا دائمًا إلى محاولة دعمهم في مجلس النواب بالتشريعات التي تعطي لهم حقوقهم كاملة وتمكنهم من التمكين الكامل والعادل لهم.

وأشادت مدني بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لدعم قادرون باختلاف والمبادرات الحكومية التي أطلقتها بتوجيهات الرئيس السيسي، خاصة مبادرة وزارة التضامن " أحسن صاحب" لإنهاء العزلة الاجتماعية لهم.