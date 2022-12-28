عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالية «قادرون باختلاف» يرسم أملا للمستقبل

النائبة آية مدني
النائبة آية مدني

أشادت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحرص الرئيس السيسي الدائم على حضور احتفالية "قادرون باختلاف" كل عام، مؤكدة أن الاحتفالية في نسختها الرابعة وجميع النسخ السابقة منها رائعة ومُلهمة ترسم أمل في المستقبل وصورة جميلة  لنماذج مصرية مشرفة نفتخر بها جميعًا من أبناء مصر العظام قادرون باختلاف.

وأكدت “مدني”، في بيان لها، أن قادرون باختلاف دفعتنا إلى التقدم بمقترح بتخصيص نسبة 10% لذوي الإعاقة بمجالس الإدارة في تعديلات قانون الرياضة، فمن حقهم أن يكون لهم من يمثلهم بمجالس الإدارة في الهيئات الرياضية، خاصة بعدما أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم في مختلف الألعاب الرياضية التي يمثلون بها مصر تمثيل مشرف يرفع اسم مصر عاليًا.

وأضافت أن الرئيس السيسي هو المُلهم دائمًا وحرصه على مواصلة دعم المرأة وقادرون باختلاف يدفعنا دائمًا إلى محاولة دعمهم في مجلس النواب بالتشريعات التي تعطي لهم حقوقهم كاملة وتمكنهم من التمكين الكامل والعادل لهم.

وأشادت مدني بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لدعم قادرون باختلاف والمبادرات الحكومية التي أطلقتها بتوجيهات الرئيس السيسي، خاصة مبادرة وزارة التضامن " أحسن صاحب" لإنهاء العزلة الاجتماعية لهم.

نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب الأحزاب مجلس النواب أية مدنى قادرون باختلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

ترشيحاتنا

إجراء عسكري مفاجئ.. حليف روسيا يستعد للحرب

روسيا تواجه كارثة في معركة باخموت الدامية

أخطر ثلاثي في العالم بتجارة السلاح.. منها دولتان نوويتان

شبح حرب جديدة..بيان عاجل لـ أمريكا والاتحاد الأوروبي بشأن أزمة كوسوفو وصربيا

ضمن مبادرة الرئيس.. الصحة: 6 ملايين و 731 ألف امرأة تلقت خدمات المتابعة الدورية

مفاجأة.. ضابط أمريكي يكشف عن خدعة واشنطن لـ زيلينسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

هضرب عن الطعام|وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

كابوس 2022 و2023 | بزوغ «الخطر الذري» في العالم.. ومخاوف من ضغط بوتين على زر الإطلاق المرعب.. وهذا ما قاله جان لويس عن حق مصر والسعودية في القوة النووية

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

فيديو

هضرب عن الطعام|وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ